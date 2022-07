Downton Abbey II - Una nuova era disponibile in Blu-ray, ecco un video dal set!

News Cinema

Downton Abbey II - Una nuova era è ora disponibile anche in Blu-ray e dvd: il secondo film tratto dalla popolare serie tv si mostra con un video dal set, tra i contenuti extra di quest'edizione.

Dopo un'iniziale disponibilità solo in streaming e download, Downton Abbey II - Una nuova era è acquistabile dal 14 luglio anche in Blu-ray e dvd, e per celebrare l'allargamento di questa distribuzione possiamo mostrarvi una clip dai contenuti extra: riprese dal ricco set che ha già fatto innamorare tutti gli appassionati della serie tv. Il film ne rappresenta il secondo atto cinematografico, dopo l'uscita nel 2019 del primo lungometraggio pensato per le sale. A differenza di quello, che fu diretto da Michael Engler, Downton Abbey II porta la firma alla regia di Simon Curtis.

Downton Abbey II - Una nuova era, i contenuti speciali sul Blu-ray