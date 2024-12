Downton Abbey 3 renderà omaggio a Maggie Smith e alla sua Lady Violet

News Cinema

Nel terzo film di Downton Abbey, per cui bisognerà aspettare il 12 settembre 2025, ci sarà un tributo a Lady Violet e alla grandissima attrice che l'ha interpretata fino a questo momento e non è più tra noi: Maggie Smith.

Downton Abbey 3, che il 12 settembre chiuderà la trilogia cinematografica incentrata sulla famiglia Crawley, conterrà un omaggio a Maggie Smith, che è mancata il 27 settembre lasciando un enorme vuoto nel cuore di noi fan della fortunata serie ideata da Julian Fellowes. Come sappiamo, alla fine di Downton Abbey II - Una nuova era, Lady Violet moriva. La finzione ha purtroppo anticipato la realtà e adesso la produzione sta pensando di ricordare con affetto non solo la Contessa Madre ma anche l’attrice che l'ha interpretata nelle 6 stagioni della serie tv e in due lungometraggi per il cinema.

Un doveroso tributo a Maggie Smith e alla sua Lady Violet

Variety ci informa che il produttore esecutivo di Downton Abbey 3, tale Gareth Neame, ha dichiarato, durante la promozione della serie tv con Eddie Redmayne The Day of the Jackal, quanto segue:

Il fatto che la stessa Dame Maggie Smith ci abbia lasciato dopo il secondo film ha dato ancora più significato a una storia che avremmo comunque sviluppato. La scomparsa della Contessa Vedova, con gli attori che interpretano i suoi familiari che piangono la morte della matriarca, ha acquistato una maggiore rilevanza, perché nello stesso tempo gli attori piangono la dipartita della matriarca dello show, e il loro dolore sembra più spontaneo e significativo.

Neame ha paragonato la scomparsa di Maggie Smith alla fine di un'era e ha aggiunto: "Non vedremo mai più Dame Maggie Smith", per poi concludere che l'enorme rispetto che il cast e la troupe avevano per lei si vedrà nel terzo film.

Sembra poco probabile che in Downton Abbey 3 venga abbattuta la quarta parete come in una pièce di Luigi Pirandello o come nella serie Fleabag o in Enola Holmes, e tuttavia… mai dire mai!

Downton Abbey 3: cosa sappiamo del film

Cosa sappiamo su Downton Abbey 3, oltre al fatto che arriverà in sala il 12 settembre del 2025 e che quindi non manca poi così tanto? Innanzitutto è stato reso noto che dietro la macchina da presa ci sarà ancora una volta Simon Curtis, che ha diretto Downton Abbey II - Una nuova era e che è anche il regista di Marilyn e Vi presento Christopher Robin. Le riprese del film sono cominciate lo scorso mese di maggio, come abbiamo appreso da un post della pagina Instagram di Downton Abbey nel quale Michelle Dockery (Lady Mary) dava la lieta novella. La sceneggiatura è sempre di Julian Fellowes e ad annunciare che non ci sarà un Downton Abbey 4 è stata Imelda Staunton alias Maud Bagshaw, Baronessa vedova Bagshaw. A proposito del cast, ci saranno diverse new entry, fra cui Alessandro Nivola, Joely Richardson, Simon Russell Beale e Arty Froushan. Purtroppo non abbiamo informazioni sui loro personaggi. Ci saranno poi alcuni attori che non hanno recitato nei primi due film ma che riprenderanno ruoli ricoperti nella serie tv: Paul Giamatti (Harold Levinson, fratello di Cora Crowley) e Dominic West (Guy Dexter).

Nel terzo film, infine, rivedremo i personaggi più amati dal pubblico, e dunque non macheranno Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith.

Per quel che riguarda la trama di Downton Abbey 3, ci sono buone probabilità che la vicenda cominci laddove era finita in Downton Abbey II. Lo sfondo potrebbero essere i turbolenti anni '30 e lo scoppio, o comunque la minaccia, della Seconda Guerra Mondiale.