Dove Osano le Cicogne: Angelo Pintus è un marito pronto a tutto nel trailer del nuovo film di Fausto Brizzi

Cosa è disposta a fare una coppia pur di coronare il sogno di avere un figlio? Uno scatenato Angelo Pintus è pronto a raccontarlo in Dove Osano le Cicogne: la nuova e scatenata commedia diretta da Fausto Brizzi. Vi presentiamo il trailer e il poster ufficiali del film, in sala dal 1° gennaio 2025 con PiperFilm.

Il debutto da protagonista sul grande schermo di Angelo Pintus si intitola Dove Osano le Cicogne e vedrà il popolare comico triestino nei panni di un maestro di scuola elementare e marito devoto, pronto a tutto per diventare padre. In attesa di scoprire la nuova commedia diretta da Fausto Brizzi, che arriverà nelle nostre sale, distribuito da PiperFilm, il 1° gennaio 2025 (in anteprima dal 31 dicembre), sveliamo a seguire il trailer ufficiale e il poster del film.



Dove Osano le Cicogne: Il Trailer Ufficiale del Film di Fausto Brizzi con Angelo Pintus - HD





A seguire, il Poster di Dove Osano le Cicogne:

La trama di Dove Osano le Cicogne segue Angelo (Angelo Pintus), un maestro adorato dai suoi alunni per il suo modo di essere, divertente e sopra le righe. Il preside della scuola in cui lavora (Antonio Catania), al contrario, non lo sopporta, perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. Angelo è sposato con Marta (Marta Zoboli): i due sarebbero la coppia perfetta, se non fosse per un dettaglio cruciale. Entrambi desiderano ardentemente un figlio ma la cicogna, malgrado le abbiano provate tutte, non si decide a far visita alla loro casa.

Tutto sembra perduto quando il migliore amico di Angelo, Andrea (Andrea Perroni), suggerisce una stravagante ma provvidenziale soluzione. Ed ecco entrare in scena Luce (Beatrice Arnera), travolgente tornado spagnolo, tifosa sfegatata del Barcellona e pronta a stravolgere qualsiasi equilibrio. Luce, però, ha anche un pericoloso segreto da nascondere, che potrebbe sconvolgere le vite di tutti.

Angelo Pintus, uno dei nomi di punta della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori, non è nuovo ai set cinematografici. Ha recitato in Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e in On Air - Storia di un successo di Davide Simon Mazzoli. Questo, tuttavia, è il suo primo ruolo da protagonista, ma non solo. Lo showman ha firmato anche la sceneggiatura del film, con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi e lo stesso Brizzi. Completano il cast gli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera (vista nella serie Netflix Odio il Natale), il comico romano Andrea Perroni (Zelig, Radio 2 Social Club), Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti, con la partecipazione di Antonio Catania.

Dove Osano le Cicogne - girato tra Roma, Milano e Barcellona - è prodotto da PiperFilm, Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited e Filippo Cipriano per LOVIT, in collaborazione con Netflix.