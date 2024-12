Dove Osano le Cicogne: al cinema la commedia con protagonista Angelo Pintus, pronto a tutto per diventare padre!

News Cinema

E' al cinema dal 1° gennaio, con PiperFilm, la commedia Dove Osano le Cicogne, ideata e interpretata da Angelo Pintus, che divide la storia con un cast corale che comprende Marta Zoboli, Andrea Perroni e Beatrice Arnera, per la regia di Fausto Brizzi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film.

Angelo Pintus è per la prima volta al cinema da protagonista, diretto da Fausto Brizzi nella commedia Dove osano le cicogne, da oggi, 1° gennaio, al cinema, distribuito da PiperFilm. Non torna da mattatore ma da capo-comico, dividendo la scena con un cast corale: spiccano Marta Zoboli, Andrea Perroni e Beatrice Arnera, ma in ruoli più piccoli ci sono Antonio Catania, Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti. Un film sul bisogno di famiglia e affetti, anche quando il destino sembra proprio voler remare contro la serenità tua e dei tuoi cari!!!



Dove Osano le Cicogne: Il Trailer Ufficiale del Film di Fausto Brizzi con Angelo Pintus - HD

Dove osano le cicogne, la trama del film con Angelo Pintus

Dove osano le cicogne è la storia di una coppia: il maestro elementare un po' scorretto Angelo (Angelo Pintus), mal visto dal suo preside (Antonio Catania), è sposato con la psicanalista Marta (Marta Zoboli). Sarebbe arrivato il momento di mettere al mondo un figlio. Non ci riescono proprio, peraltro sotto il controllo severo e invadente dei suoceri di Angelo, il "Colonnello" (Tullio Solenghi) maniaco delle regole e mamma Patrizia (Imma Piro). Con l'aiuto di un amico infermiere romano e fuori controllo, Andrea (Andrea Perroni), i due si recano a Barcellona, dove viene offerta loro la possibilità che la gravidanza sia portata a termine da un'altra persona. Accettano, ma nel terrore che la cosa venga a galla una volta tornati in Italia, decidono di spacciare Luce (Beatrice Arnera), la giovane incinta del nascituro, come ragazza alla pari. La gestazione sarà monitorata privatamente da una doula alquanto esosa (Maria Amelia Monti). Riusciranno a nascondere la verità alla famiglia? E non è l'unica minaccia, perché dalla Spagna sta per arrivare qualcuno...

Angelo Pintus al cinema da protagonista, con tanti amici





Friulano classe 1975, lo stand-up comedian Angelo Pintus, famoso per la sua partecipazione nel 2021 a LOL (che tra l'altro presto condurrà), è al suo primo ruolo da protagonista in un film. Al cabaret in coppia con Max Vitale vent'anni or sono, Pintus ha poi preso una strada da solista, a teatro in spettacoli sold-out come gli ultimi "Non è come sembra", "Bau" e "Una brutta persona", portato in scena quest'anno. È amico fraterno da due decenni di Andrea Perroni, comico e imitatore in tempi recenti su Radio 2 Social Club e Binario 2: non poteva che coinvolgerlo in Dove osano le cicogne, dove Pintus è stato ben contento di dividere la scena con tanti amici e amiche. Arriva dal mondo della fiera comicità cabarettistica anche Marta Zoboli, che ha mosso i primi passi da interprete negli ultimi anni, al cinema in Mollo tutto e apro un chiringuito. Qualcuno invece ricorderà Beatrice Arnera, attrice dai primi anni Duemila, qui forte dell'esperienza maturata con lo spagnolo per Tini - La nuova vita di Violetta: nel 2023 era apparsa in Tre di troppo di e con Fabio De Luigi, un altro lungometraggio che parlava di maternità.

Curiosità: Tullio Solenghi ha rivelato in conferenza stampa di aver partecipato perché suggestionato dal tema e dal titolo: il Trio avrebbe voluto realizzare un film che si sarebbe dovuto intitolare proprio La cicogna strabica.

Dove osano le cicogne, la nostra video intervista con Angelo Pintus, Andrea Perroni, Beatrice Arnera e Fausto Brizzi









Per l'uscita di Dove osano le cicogne siamo stati coinvolti in un'intervista video che abbiamo cercato di controllare, finendo prevedibilmente per fallire! Abbiamo chiesto ad Angelo come mai, a differenza di altri comici, non abbia deciso di dirigere direttamente un suo progetto. A questo proposito, come agisce Fausto Brizzi per adattarsi al gusto delle varie personalità comiche con cui ha collaborato per anni? L'accento spagnolo (catalano, per la precisione) di Beatrice Arnera ci ha stupito per quanto suona convincente: le abbiamo chiesto lumi sul suo approccio. Andrea Perroni invece si è intervistato da solo... quindi manteniamo una doverosa suspense!



Dove Osano le Cicogne: La nostra video intervista a Angelo Pintus, Andrea Perroni, Beatrice Arnera e Fausto Brizzi - HD

Le Foto sono di Giuseppe Foglia.