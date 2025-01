Dopo Nosferatu, Robert Eggers conferma che la modernità gli dà la nausea

News Cinema

Robert Eggers, dopo il successo e le nomination per Nosferatu, in un'intervista con Rotten Tomatoes ha confermato di poter solo dirigere film in costume. La contemporaneità lo fa letteralmente sentir male.

Film in costume e/o visionari: questo è il territorio del regista Robert Eggers, la cui ultima fatica Nosferatu è al momento candidata agli Oscar per migliore fotografia, scenografia, costumi, trucco & acconciature. Rotten Tomatoes ha pensato di domandargli se prima o poi lo vedremo all'opera su un lungometraggio ambientato in epoca contemporanea: ben lontano dai precauzionali "mai dire mai" del settore, Robert risponde in maniera netta e decisa. La sola idea lo fa sentir male. Leggi anche Robert Eggers dirigerà anche il sequel di Labyrinth! Nosferatu: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson - HD

Robert Eggers si sente male all'idea di riprendere un'automobile

La stregoneria del 1600 in The Witch (2015), il film che lo rivelò come autore. Due deliranti guardiani del faro a fine Ottocento in The Lighthouse (2019). Il decimo secolo d.C. tra i Vichinghi in The Northman (2022). Epoche diverse ma con un tratto in comune: sono lontane dalla vita moderna e contemporanea... e non è un caso. Al regista Robert Eggers, che si gode i 166.500.000 dollari incassati dal suo Nosferatu (su un budget di 50 milioni stando a Deadline), l'oggi fa letteralmente schifo. Non è un'iperbole, perché in un'intervista Robert ha chiamato in causa proprio un malessere fisico alla prospettiva di inquadrare qualcosa di inequivocabilmente contemporaneo. Dice:

La sola idea di riprendere un'automobile mi fa... sentire male fisicamente. E per me riprendere un telefono cellulare sarebbe la morte. E per raccontare una storia contemporanea devi inquadrare un cellulare, la vita è così. Quindi no. [...] Potrei potenzialmente spingermi fino agli anni Cinquanta, diciamo che quello che viene prima della II Guerra Mondiale per me è più invitante per la mia immaginazione.