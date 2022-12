Dopo Andor, Diego Luna nei Fantastici Quattro? Risponde l'interessato

News Cinema

Secondo voci, Diego Luna si starebbe avvicinando ai Marvel Studios per un ruolo nel prossimo film dei Fantastici Quattro. Sull'onda del successo di Star Wars Andor su Disney+, l'attore fa luce sulla questione.

Sull'onda del successo di Star Wars Andor, la serie che trovate su Disney+, alcune voci in rete davano Diego Luna in avvicinamento presso i Marvel Studios, addirittura per interpretare Reed Richards nel Marvel Cinematic Universe, a partire dal prossimo film sui Fantastici Quattro. Ospite del podcast The Sith Council, l'attore messicano ha cercato di respingere la domanda: ecco cosa ha risposto. Leggi anche Andor, la recensione di uno strano caso nel mondo di Star Wars su Disney+

Diego Luna come Reed Richards nei Fantastici Quattro? Non per ora

Star Wars Andor è diventato molto popolare su Disney+, tanto che Diego Luna, il suo protagonista, è già al lavoro sulla seconda stagione. Questa popolarità potrebbe portargli, come qualcuno suggerisce, il prestigioso ruolo di Reed Richards / Mister Fantastic nel prossimo film sui Fantastici 4, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe? C'è del vero in quest'avvicinamento ai Marvel Studios di Kevin Feige? Luna ha risposto così alla domanda dell'intervistatore...

Mi piacciono le voci, ne stavo parlando giusto stamattina. Quando diventi parte di un rumor, pensi: se solo la metà fosse vera! È incredibile la quantità di roba che si legge in giro. [...] L'unica cosa che posso dirvi è che, per i prossimi due anni, sono occupato. Tra due anni non so nemmeno se vorrò fare del cinema. Fino al 2024 farò Andor.