Donald Sutherland nel commosso addio all'amico fraterno e collega di Elliott Gould e Jane Fonda

Elliott Gould pubblica sul suo profilo Instagram un messaggio commosso in ricordo di Donald Sutherland, suo partner nei film M.A.S.H. e S.P.Y.S. mentre Jane Fonda, che ha lavorato con lui e ha avuto una breve relazione con l'attore, lo ricorda "col cuore spezzato".

La morte di un attore come Donald Sutherland, interprete di personaggi e film rimasti nel nostro cuore e nella storia del cinema, ha dato luogo a un cordoglio sentito e unanime. In suo ricordo, Elliott Gould, come lui uno dei volti simbolo del cinema americano degli anni 70, con cui Sutherland recitò in due film di successo, entrambi, singolarmente, intitolati con acronimi, il celeberrimo M.A.S.H. di Robert Altman e 4 anni dopo la spy comedy S.P.Y.S. di Irvin Kershner, lo ha ricordato con affetto e parole da amico fraterno con un post su Instagram, pubblicando la bellissima foto che vedete qua sotto, accompagnata da una didascalia, e taggando il figlio dell'attore, Kiefer Sutherland.

Donald Sutherland nelle parole di Elliott Gould

Gould, che ha 86 anni, due in meno dell'attore scomparso, scrive:

Nel 1970, Donald ed io dividemmo la scena nel classico di Robert Altman, Mash. Donald era un gigante, non solo fisicamente ma per il suo talento. Era anche enormemente gentile e generoso. Io e Donald abbiamo avuto entrambi un figlio nato a una settimana di distanza. Siamo stati giovani padri contemporaneamente. Non è mai facile perdere un essere umano e un attore del calibro di Donald Sutherland, ma questa perdita fa tantissimo male perché Donald era come un fratello per me ed una parte importante della mia carriera. Il mio cuore è con Francine, Kiefer, Rachel, Rossif, Angus, Roeg e tutta la sua famiglia per la perdita di un uomo grande e originale. Riposa in pace caro, caro dolce amico. Ti amo e non ti dimenticherò mai.

Donald Sutherland nell'addio di Jane Fonda

Anche Jane Fonda, partner di Donald Sutherland in Una squillo per l'ispettore Klute e I diamanti dell'ispettore Klute, oltre che sua compagna per un periodo e co-produttrice di un documentario e un tour contro la guerra in Vietnam, ha pubblicato per ricordarlo un toccante post su Instagram.

Sono scioccata dalla notizia che Donald Sutherland è morto. Lui è stato il mio affascinante co-protagonista in Klute e abbiamo adorato lavorare insieme. In questa foto siamo sul set col regista Alan Pakula. Donald era un attore geniale e un uomo complicato che con me ha condiviso diverse avventure, come uno show per le Forze Armate, un tour contro la guerra del Vietnam di fronte a 50.000 soldati, marinai e marines nelle Hawaii, a Okinawa, nelle Filippine e in Giappone nel 1971. Ho il cuore spezzato.