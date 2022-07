Don't Look Up, scienza vs media: si avvera in un TG inglese una celebre scena del film

News Cinema

Le alte temperature nel Regno Unito erano state antipate dalle previsioni del tempo, ma durante un collegamento a un TG una giornalista ha irriso gli avvertimenti del meteorologo proprio come accade al personaggio di Jennifer Lawrence in Don't Look Up.

Fa caldo. Tanto. Ce ne stiamo accorgendo tutti non solo per la difficile sopportazione del calore del sole e dell'alto tasso di umidità. Le crisi climatica si sta presentando con una certa aggressività, proprio secondo copione, rispetto agli avvertimenti che abbiamo collezionato dagli scienziati negli anni passati. Le alte temperature sono un fenomeno che sta investendo l'intera Europa, coinvolgendo anche quelle popolazioni più a nord che non sono abituate e nemmeno particolarmente preparate a gestire l'emergenza. Nei boschi gli incendi sono frequenti e molte amministrazioni cittadine delle città europee chiedono ai pompieri di bagnare le strade, perché l'asfalto accusa principi di scioglimento. È sufficiente consultare le prime pagine delle testate dei vari paesi per trovare notizie legate all'emergenza climatica.

Come ben sappiamo, il film Don't Look Up arrivato su Netflix lo scorso dicembre, offriva una metafora sul cambiamento climatico in atto. In quel caso nella storia del film con Leonardo DiCaprio si parlava di un pericolo più imminente, un asteroide in rotta di collisione con la Terra, ma era la gestione dell'emergenza su scala globale a tentare di rispecchiare le relazioni attuali tra politici, businessman, media e scienziati. Nonostante la scienza continui a porre il problema, le persone nei ruoli chiave della società non sembrano in grado di fare la propria parte per correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Don't Look Up: la scena del film e la sequenza reale del TG inglese

Una celebre scena del film si è appena replicata nel mondo reale. Lo scienziato Randall Mindy e la sua assistente Kate Dibiasky, interpretati da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, partecipano a un programma televisivo in cui tentano più volte di spiegare a quali pericoli il pianeta vada incontro. La reazione poco seria dei conduttori, che hanno il volto di Cate Blanchett e Tyler Perry, i quali tentano costantemente di smorzare la drammaticità dello scenario altrimenti cala l'audience, fa sbottare la Dibiasky che dice esattamente come stanno le cose senza mezzi toni: "Quello che stiamo cercando di dirvi è che l'intero pianeta sta per essere distrutto!". La risposta che ottiene dalla giornalista infastidita è: "Bè, sai, quello che noi facciamo qui è dare leggerezza alle cattive notizie".

Circa 72 ore fa in molte zone del Regno Unito sono stati superati i 40°, una temperatura che non ha precedenti in quel territorio a quella latitudine. Soltanto pochi giorni prima di questo evento fuori norma, il meteorologo John Hammond era intervenuto in collegamento al programma GB News dicendo che "all'inizio della settimana prossima andremo a probabilmente a toccare i 40 gradi e penso checi saranno centinaia, se non migliaia, di vittime. I valori che vedo di fronte a me in questo momento sono spaventosi. A noi tutti piace il bel tempo, ma questo non sarà bello. Sarà potenzialmente letale per un paio di giorni, sarà breve ma brutale". La rispota della giornalista del notiziario ha richiamato subito alla mente lo scambio di Don't Look Up: "Oh John, noi dobbiamo essere felici per il bel tempo e non so se qualcosa è successo a voi meteorologi che vi rende tutti un po' fatalisti e portatori di catastrofi imminenti".

Qui sotto un video del New York Post che ha affiancato la sequenza del TG britannico alla scena del film.