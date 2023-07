Dogman: ecco il trailer ufficiale italiano del nuovo thriller di Luc Besson, al cinema il 28 settembre

News Cinema

Arriverà al cinema il 28 settembre con Lucky Red Dogman, il nuovo film di Luc Besson, e questo è il trailer ufficiale italiano.

Torna al cinema con un nuovo film, dopo esser stato scagionato dalle accuse di molestie, il regista di culto Luc Besson. Il film, le cui riprese si sono concluse l'anno scorso, si intitola Dogman ma racconta una storia molto diversa da quella del film omonimo di Matteo Garrone. Si tratta comunque di un thriller, dalla trama ancora misteriosa, in cui un bambino, che ha conosciuto solo l'amore dei cani, da grande viene salvato da loro. O così recita la sinossi. Intanto vi possiamo mostrare l'intrigante trailer italiano di Dogman, che arriverà nei nostri cinema il 28 settembre, grazie a Lucky Red.

Dogman: il cast e quello che sappiamo del film

Protagonista di Dogman è il bravissimo attore americano, texano per la precisione, Caleb Landry Jones, visto in film come X-Men - L'inizio, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e nella serie Twin Peaks - Il ritorno, vincitore nel 2021 a Cannes del premio per il miglior attore per Nitram. Al suo fianco ci sono Jojo T. Gibbs, l'indimenticabile protagonista di Barry Lyndon Marisa Berenson, Michael Garza e Christopher Denham. Luc Besson è anche autore della sceneggiatura. Le riprese si sono svolte in Francia e negli Stati Uniti. Dogman rappresenta il ritorno del regista francese al cinema 4 anni dopo Anna.