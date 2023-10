Dogman, 120 cani e la sofferenza di un uomo: video intervista con Luc Besson

News Cinema

In sala con un risultato discreto, Dogman rappresenta il ritorno alla regia di Luc Besson, presentato allo scorso Festival di Venezia. Una storia drammatica ma con molte variazioni di genere, di cui ci parla il regista in questa intervista.

Un set con 120 cani non può che essere complicato, ma senz'altro pieno di dinamismo e allegria, nonostante la drammaticità della vita del protagonista di Dogman, il ritorno alla regia di Luc Besson, in sala per Lucky Red, dove si sta facendo valere con un incasso che ha superato 1,1 milioni di euro. Anche per questo il regista ha fatto un giro d'Italia in pochi giorni per salutare il pubblico presente in sala per vedere il suo film.

Dogman è la storia di un uomo maltrattato dai genitori e dalla vita, l'ottimo Caleb Landry Jones, che trova sollievo nei suoi cani e nelle performance con cui intrattiene il pubblico di un piccolo locale. Del resto, lo dice una didascalia con cui si apre il film, "Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane". Parole del poeta e scrittore Lamartine.

Con l'occasione del suo passaggio a Roma abbiamo incontrato Luc Besson, in questa video intervista.