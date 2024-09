Dog Man, il primo trailer del cartoon dai libri di Dav Pilkey!

News Cinema

Dopo Capitan Mutanda, la DreamWorks Animation porta al cinema un'altra buffa creazione di Dav Pilkey, l'eroico Dog Man!

Con 60 milioni di copie vendute nel mondo la serie di libri illustrati Dog Man, ideata dalla fantasia stralunata di Dav Pilkey, già autore di Capitan Mutanda, sta per diventare un film targato DreamWorks Animation, del quale è stato diffuso il primo trailer in lingua originale. Fedelissimo allo stile grafico dei libri, il lungometraggio è una cavalcata nella pura follia cartoon, un piacere da ammirare anche solo in queste piccole dosi. Siete pronti a seguire quest'incrocio tra uomo poliziotto e cane poliziotto?





Dog Man, risate da "cartone animato" col film tratto dai libri di Dav Pilkey

Uscirà negli Usa a fine gennaio Dog Man, versione cinematografica, passata per l'ormai comprovata finezza tecnica della DreamWorks Animation, dei libri illustrati di Dav Pilkey. Seconda creazione dell'autore americano, classe 1966, Dog Man ha guadagnato una colossale popolarità, forse seconda solo al trionfo del suo Capitan Mutanda, che pure qualche anno fa era diventato un lungo animato della DWA. Quest'altro ciclo di racconti, che ha superato già le dozzine di uscite edite in Italia da Piemme, è partito nel 2016 e vede protagonista un bizzarro incrocio tra uomo e cane: entrambi poliziotti, i due sono infatti rimasti vittime di un incidente, dopo il quale si è pensato di riassemblarli in questa maniera. Ciò non toglie che Dog Man è bravissimo a risolvere casi, quando non si fa distrarre da palle o scoiattoli. Sua nemesi per eccellenza è Petey the Cat, gatto che vuole sradicare "tutto ciò che è buono" dal pianeta Terra.

Diretto dall'altrove producer Peter Hastings, Dog Man porta in sceneggiatura l'unica firma dello stesso Pilkey, mentre tra le voci originali ci sono quelle di Isla Fisher, Stephen Root e anche Ricky Gervais. Dog Man rigorosamente non parla: ansima o abbaia. Logico no?