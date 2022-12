Dog Gone: Un padre e un figlio alla ricerca del cane smarrito nel trailer del film Netflix da una storia vera

News Cinema

Dog Gone è un film Netflix che racconta la vera storia di una famiglia alla ricerca del suo cane smarrito. Nel cast Rob Lowe e Johnny Berchtold. Ecco il trailer originale.

A gennaio arriverà su Netflix uno di quei film che non mancano di appassionare gli amanti del miglior amico dell'uomo, ovvero il cane, proverbialmente. Si intitola Dog Gone ed è tratto da una storia vera, probabilmente romanzata per lo schermo e interpretato da Rob Lowe e Johnny Berchtold nel ruolo di un padre e un figlio che perdono il loro amato Golden Retriever e si imbarcano in un epico viaggio attraverso gli Appalachi per ritrovarlo. Dopo il trailer originale, ve ne raccontiamo qualcosa in più.

Dog Gone: la storia vera di un avventuroso viaggio alla ricerca di un cane smarrito

Dog Gone è tratto dal libro di Pauls Toutonghi, "Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home", tratto da una storia vera, ed è incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio che si riscoprono a vicenda durante un viaggio alla ricerca del loro cane smarrito. Questa la trama ufficiale: John Marshall (Rob Lowe) è un padre affettuoso ma un po' assente, Fielding (Johnny Berchtold) il suo affezionato figlio e Gonker ("tonsilla") il loro cane, un animale forte e indipendente. Quando Gonker scompare, è la tragedia, anche perché il cane necessita di medicine speciali, senza le quali non può sopravvivere per più di due settimane. John dunque suggerisce di partire col figlio per l'avventura di una vita, cercando il cane sul sentiero degli Appalachi. La loro "quest" suscita la curiosità di notiziari e media e la gente inizia ad aiutarli nella ricerca. Dog Gone è diretto dal veterano Stephen Herek e interpretato tra gli altri da Kimberly Williams-Paisley, Jinny Marshall, Nick Peine, Susan Gallagher, Soji Arai, Annabella Didion, Michael H. Cole, Rachel Thompson, Al Mitchell, LaKeta Booker e Amber Erwin.