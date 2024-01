Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart deluso dal cameo: "È stato frustrante"

News Cinema

A distanza di due anni dall'uscita al cinema, Patrick Stewart ammette di essere stato deluso dalla gestione del cameo in Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Anche se il pubblico ha apprezzato fortemente il ritorno del Professor X sul grande schermo, Patrick Stewart ha ammesso di aver vissuto con difficoltà il cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sequel con protagonista Benedict Cumberbatch, ha coinvolto diversi personaggi provenienti da altri film ed universi, incluso Charles Xavier interpretato nel mondo degli X-Men proprio da Patrick Stewart. Il suo è stato un breve cameo nel Marvel Cinematic Universe e, mentre i fan si interrogano sul futuro del Professor X e dove potrebbe apparire prossimamente, l’attore ha confessato di aver gestito con disagio il suo cameo nel sequel di Doctor Strange.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per Patrick Stewart il suo cameo è stato “frustrante e deludente”: perché?

A quanto pare Patrick Stewart non ha apprezzato il cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, reso possibile proprio grazie all’inserimento del Multiverso ai fini della trama. Il franchise degli X-Men è fermo da tempo ma, grazie al MCU, potrebbe ritornare come dimostrato da Deadpool 3 che coinvolgerà attivamente Wolverine di Hugh Jackman. I fan sperano che anche il Professor X di Patrick Stewart possa apparire, anche brevemente, nel film ma Patrick Stewart è stato già deluso in passato dal cameo in Doctor Strange. Nonostante siano trascorsi due anni dal film al cinema, l’attore ha raccontato al podcast Happy Sad Confused della sua esperienza lavorativa nel film condividendo le sue frustrazioni in merito:

Ero da solo. Penso che, per la grande scena, tutti gli attori principali abbiano avuto la stessa esperienza, hanno recitato da soli. È stato frustrante e deludente. L’ho vissuta così, gli ultimi anni sono stati impegnativi.

L’attore si riferisce alla scena degli Illuminati, un gruppo di supereroi della Terra-838 che ha coinvolto anche altri personaggi come il Capitano Peggy Carter, Maria Rambeau/Captain Marvel (Lashana Lynch) e Reed Richards/Mister Fantastic (John Krasinski).