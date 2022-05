Doctor Strange nel Multiverso della Follia, incassi esplosivi nel primo giorno!

News Cinema

Parte benissimo al boxoffice italiano Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma ha possibilità di superare il record stagionale di Spider-Man No Way Home? Difficile, ma è l'unico film che possa sperare di avvicinarvisi.

In Marvel we trust. O meglio, nella Marvel sicuramente confidano gli esercenti cinematografici italiani e di tutto il mondo: al primo giorno di programmazione nei cinema italiani, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha confermato la tradizione, portando a casa ben 2.027.000 euro, facendo molto ben sperare per il fine settimana. Ma è record? Non proprio, ma ci si avvicina parecchio. Ragioniamo sui numeri. Leggi anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia è al cinema, ma è un horror davvero? Non secondo Benedict Cumberbatch

Doctor Strange 2 contro Spider-Man No Way Home