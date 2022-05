Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Marvel Cinematic Universe si espande nel Cooking Universe!

News Cinema

Nel giorno in cui Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva nelle sale, la nuova missione nel mondo del cinema di Pasta Garofalo apre le porte a una collaborazione con la Marvel con The Cooking Universe. Scopri come vincere fantastici premi tra cui un viaggio a Disneyland Paris!

Mentre l'attesa per il nuovo appuntamento con il Marvel Cinematic Universe volge al termine, scopriamo che l'uscita cinematografica di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà impreziosita in Italia da una partnership che punta ad espandere l'universo delle papille gustative. Pasta Garofalo ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo del cinema, fin dalle prime operazioni di product placement nei film italiani che nell'arco del tempo hanno portato l'azienda di Gragnano alla collaborazione con stimati autori per la realizzazione di brevi e suggestive storie per lo schermo.

Solo un padre, Commediasexi, Lezioni di Volo, Ci sta un francese, un inglese e un napoletano, N - Io e Napoleone, La cura del Gorilla, Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, Mi fido di te, Notturno Bus, Colpo d’Occhio sono i titoli nei quali potreste aver notato la presenza del marchio del pastificio, in virtù di un accordo certamente commerciale, ma volto alla promozione e al sostegno del nostro cinema, come dimostrato successivamente con l'impegno nella produzione effettiva di opere artistiche. O meglio, non impegno ma piacere, come dichiarano loro stessi di Pasta Garofalo: "lo facciamo perché ci piace".

Doctor Strange: al via la collaborazione tra Pasta Garofalo e Marvel

Il matrimonio tra il pastificio e il cinema non conosce battute d'arresto. Dopo L'alchimia e il gusto di Edo Tagliavini con Alessandro Preziosi, Questione di gusti di Pappi Corsicato con Ennio Fantastichini e Iaia Forte, Armandino e il Madre per l'esordio alla regia di Valeria Golino, The Wholly Family scritto e diretto da Terry Gilliam e Caserta Palace Dream di James McTeigue con Richard Dreyfuss, Pasta Garofalo prosegue il proprio percorso con una nuova collaborazione insieme a Disney Italia iniziata nel 2021 con l'opera di animazione Luca. Quest'anno la brand-partnership ad alto tasso di golosità e intrattenimento coinvolge il film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, al cinema dal 4 maggio, e apre le porte per un'esplorazione alla ricerca di gusti diversi attraverso il concorso The Cooking Universe.

La prestigiosa partnership mescola la magia del food con quella dell'entertainment. Gli ingredienti sono quelli giusti: i supereroi Marvel che affrontano sfida dopo sfida con i loro superpoteri e la Pasta Garofalo che eleva l'esperienza del pasto dando vita a un piatto incredibile. La prima attività legata all’accordo di partnership è il contest che dal 29 aprile al 28 maggio invita fan e food lovers ad avvincenti sfide ai fornelli, ispirate al nuovo e atteso titolo Marvel Studios.

In particolare, il contest prevede due formule: • Instant Win che invita gli utenti a collegarsi al sito web dedicato www.thecookinguniverse.com e a rispondere a 3 domande sul film per provare a essere uno dei 10 vincitori giornalieri. In palio valigette di Pasta Garofalo o buoni cinema Stardust® Pass per la visione del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia; • Instagram Contest una sfida per preparare una ricetta con la Pasta Garofalo preferita, dando spazio alla sperimentazione e alla creatività più folle anche in cucina, grazie all’utilizzo di ingredienti insoliti. La foto del piatto dovrà essere postata sul profilo Instagram dell’utente con #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo, per partecipare al premio finale. Una giuria di esperti decreterà la ricetta più folle e il vincitore di un soggiorno per quattro persone presso il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel a Disneyland Paris.

Per scoprire ogni dettaglio è bene visitare il sito The Cooking Universe e leggere attentamente tutte le modalità di partecipazione. In palio vincite istantanee tra pasta e cinema, oltre a un super premio a Disneyland Paris.