Doctor Strange nel Multiverso della Follia domina saldamente il box office del weekend

Continua l'inarrestabile marcia al botteghino di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che supera gli 11 milioni di euro. Al secondo posto buon debutto per L'Arma dell'inganno - Operazione Mincemeat e terzo l'on the road col cane di Channing Tatum, Io e Lulù.

Nonostante le giornate estive che hanno visto la gente invadere le spiagge e i turisti sciamare nelle città d'arte, il weekend al cinema offre segnali di ripresa, ed è consolante. Merito - ovviamente - di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che dopo aver ricevuto gli elogi della critica, continua nella sua marcia trionfale restando saldamente al primo posto. Gli altri film al momento devono accontentarsi degli spiccioli.

Nel mondo, il ritorno di Sam Raimi al mondo dei cinecomic con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è già arrivato a superare i 688 milioni di dollari, di cui 291 in nord America. In Italia il film resta primo e aggiunge al suo bottino 1.841.000 euro per un totale di 11 milioni e 407.000 euro, risultato ragguardevolissimo.

Al secondo posto è entrato il film tratto dalla vera storia di un ingegnoso depistaggio bellico contro i nazisti, messo in atto dalle forze alleate durante la seconda Guerra Mondiale: L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, un film vecchio stampo diretto da John Madden, con un cast di volti notissimi del cinema britannico capitanati da Colin Firth, porta a casa nel suo primo weekend al cinema 168.000 euro.

Una new entry anche in terza posizione, dove si piazza l'on the road con pastore belga di Channing Tatum e Carolin Reid, dove l'attore è in perfetta sintonia col suo compagno canino. A metà tra commedia e melodramma, Io e Lulù incassa 140.000 euro.

Dopo cinque settimane è quarto Animali Fantastici - I segreti di Silente, sequel dello spinoff di Harry Potter, che aggiunge 116.000 euro agli incassi precedenti, per un totale di 8 milioni e 237.000 euro.

Chiude la top 5 un'altra new entry: l'action spionistico al femminile Secret Team - 355, coi due premi Oscar Jessica Chastain e Lupita N'Yongo, che porta a casa appena 77.000 euro.