Doctor Strange 2 su Disney+ a fine giugno, in Ultra HD 4K e Blu-ray a luglio

News Cinema

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sbarcherà a fine giugno in streaming su Disney+, mentre a luglio sarà disponibile in edizione fisica Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd: ecco come si propone in quest'incarnazione il film con Benedict Cumberbatch diretto da Sam Raimi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per gli amici Doctor Strange 2, è il più grande successo cinematografico dell'anno solare in Italia, con un incasso di 13.546.000 euro stando ai dati Cinetel: tra poco sarà possibile vederlo anche in streaming su Disney+ a partire dal 22 giugno, ma dal 26 luglio il film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch uscirà anche in formato fisico Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd. Cosa ci aspetta in questo secondo caso?



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, contenuti delle edizioni Ultra HD 4K e Blu-ray

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, esordio del veterano regista Sam Raimi nel nuovo Marvel Cinematic Universe, complesso racconto a base di realtà alternative dove spadroneggiano Strange (Cumberbatch) e Scarlet Witch / Wanda (Elizabeth Olsen), sarà disponibile dal 22 giugno su Disney+ in streaming per tutti gli abbonati, e dal 26 luglio in Ultra HD 4K (anche Steelbook), Blu-ray e dvd. Il film sarà presentato nel suo rapporto d'immagine 2.39:1 con audio inglese 7.1.4 Dolby Atmos e italiano 7.1 Dolby Digital Plus su Ultra HD 4K, mentre su Blu-ray le tracce sono 7.1 DTS-HDMA per l'inglese e sempre 7.1 Dolby Digital Plus per l'italiano.

La sezione dei contenuti speciali comprende tre featurette: "C'è del metodo nella follia" (un approfondimento dello stile di Raimi), "Ti presentiamo America Chavez" (un focus sul personaggio di Xochitl Gomez), "La creazione del Multiverso" (un backstage sulla complessa sceneggiatura scritta da Michael Waldron). Sarà anche possibile guardare il film col commento audio di Sam Raimi, del coproducer Richie Palmer e di Waldron.

Completano l'offerta gli immancabili ciak sbagliati e tre scene eliminate, "A Great Team", "Pizza Poppa" e "It's Not Permanent". Scopri Disney+