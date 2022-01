Doctor Strange 2: Nel Multiverso della Follia, Sam Raimi aggiorna sullo stato delle cose

News Cinema

La data di uscita di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia si avvicina, ma Sam Raimi racconta che ci lavorerà fino all'ultimo e parla del suo rapporto con la Marvel.

L'uscita al cinema di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia, tranne spostamenti sempre possibili, è prevista per il 4 maggio. Ma a che punto è la situazione dopo le sei settimane di reshooting? Il film è terminato o è ancora in post-produzione? A informarci sullo stato delle cose è il regista Sam Raimi, intervistato da Variety.

Sam Raimi e l'impresa di fare di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia il miglior cinecomic possibile

Sul secondo capitolo delle avventure del Doctor Strange si sono rincorse le voci più svariate. Come noto si tratta del ritorno di Sam Raimi ai supereroi dopo la sua trilogia dedicata a Spider-Man. Il regista ha tra l'altro espresso la propria ammirazione per Spider-Man: No Way Home, che ha definito un'esperienza divertentissima e inedita, quindi sembra essere in sintonia coi gusti del pubblico. Quando al punto in cui si trova col Doctor Strange 2, ha dichiarato:

Vorrei saper rispondere a questa domanda. Penso che abbiamo finito, ma abbiamo montato proprio tutto. Stiamo iniziando a fare delle proiezioni di prova e scopriremo se c'è qualche suggerimento valido, se c'è qualcosa di poco chiaro o qualche altro miglioramento che posso fare nel poco tempo che resta, lo farò. Una cosa so del team della Marvel e cioè che non si fermeranno. Continueranno a spingere finché non avremo la migliore versione possibile.

Si sa infatti che ai Marvel Studios si continua a rigirare, aggiungere e migliorare fino all'ultimo minuto. Ma a quanto pare Raimi non ha alcun problema con questo e con la pressione che un simile modo di lavorare può aggiungere allo stress della lavorazione, tutt'altro:

È stato fantastico lavorare col team della Marvel, è stata una sorpresa poco sorprendente. Tutti i reparti della Marvel mi hanno fortemente sostenuto, a iniziare dal vertice con Kevin Feige fino alle troupe con cui ho lavorato. Sono super professionali e mi hanno sostenuto passo dopo passo.

Il risultato lo vedremo tra pochi mesi e intanto vi riproponiamo il teaser trailer di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia.