Doctor Jekyll: ecco il delirante trailer del nuovo horror Hammer con Eddie Izzard

Eddie Izzard è protagonista di Doctor Jekyll, nuova variazione horror in versione femminile della storia di Stevenson. Ecco il trailer del film Hammer.

La rinnovata Hammer Films ha pronto un altro horror, dal titolo inequivocabile: Doctor Jekyll. Si tratta dell'ennesima variante, in veste femminile, della celebre storia di Robert Louis Stevenson, interpretata in questo caso da Eddie Izzard. Al suo fianco ci sono Scott Chambers, Simon Callow, Lindsay Duncan, Jonathan Hyde, Morgan Watkins e Robyn Cara. La regia è di Joe Stephenson, autore del documentario McKellen: Playing the Part sul celebre attore, che ha adattato il romanzo del 1886 insieme a Dan Kelly-Mulhem. Questo è il secondo trailer, che promette davvero bene. In Inghilterra Doctor Jekyll uscirà il 2 agosto, da noi non ne abbiamo idea.

Doctor Jekyll: la nuova versione con Eddie Izzard

Nel film Eddie Izzard, che si definisce da tempo una persona transgender e gender fluid, a volte donna e a volte uomo, interpreta Nina Jekyll, che stringe amicizia con il suo nuovo aiutante, Rob (Scott Chambers) e deve lavorare con lui per impedire a Hyde di distruggergli la vita. Il film viene descritto come "un gotico a combustione lenta che affronta i temi del dualismo, mettendo insieme un mix sorprendente di umorismo nero e sprazzi di camp all'interno di una fiaba contorta". Dalle immagini che abbiamo visto, ci sembra un esperimento decisamente interessante.