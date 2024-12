Dieci giorni: riprese terminate per il film di Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia

News Cinema

Si sono concluse le riprese del nuovo film di Elisa Amoruso, Dieci giorni. Nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone e Tecla Insolio. La trama.

Dopo la bella esperienza della serie The Good Mothers, la regista Elisa Amoruso torna al cinema con Dieci giorni, le cui riprese si sono concluse a Roma il 19 dicembre. Nel cast del film, scrito da Ilaria Bernardini, ci sono Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Dieci giorni è una produzione Memo Films e Indiana Production con Rai Cinema ed è prodotto da Francesco Melzi D’Eril e Gabriele Moratti per Memo Films e da Benedetto Habib, Marco Cohen, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production.

Dieci giorni: la trama

Dieci giorni racconta la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che, dopo aver affrontato una gravidanza segreta, decide di affidare la neonata Margherita alle cure dell'ospedale. Ha dieci giorni per scegliere se confermare la sua decisione o tornare sui suoi passi. Parallelamente, il film segue Maddalena e Luca, una coppia che, dopo un lungo e doloroso percorso per diventare genitori, intraprende il cammino dell'adozione. Anche per loro, i dieci giorni successivi saranno cruciali, tra attesa e speranza di un nuovo inizio. Al centro della storia c'è Margherita, sospesa tra due mondi, due madri e due destini. Elisa Amoruso ha dichiarato: "Questo per me è un film necessario che mette al centro il punto di vista delle donne. La genitorialità desiderata e negata, voluta o subita, è un tema complesso di cui è difficile parlare. Le protagoniste, Maddalena e Nunzia si guardano senza vedersi mai, in un gioco di specchi che riflette pensieri, paure, emozioni. Quelle di ciascuna di noi."