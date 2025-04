Dieci anni di emozioni a Cinecittà World: Pasqua e i ponti delle vacanze inaugurano la nuova stagione

News Cinema

Il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma apre ufficialmente la stagione 2025 sfruttando pienamente le festività pasquali.

Cinecittà World apre ufficialmente i battenti per la nuova stagione, dando al contempo il via alle celebrazioni del suo 10° anniversario. Il Parco del Cinema e della Televisione di Roma accoglie i visitatori con una mostra celebrativa allestita all’interno del Tempio di Erode. Intitolata "10 anni di Cinecittà World", l’esposizione ripercorre la storia del parco attraverso attrezzature cinematografiche, bozzetti originali del maestro scenografo e Premio Oscar Dante Ferretti, e immagini tratte dal film Roma set a cielo aperto del regista e artista visivo Yuri Ancarani. I 10 anni sono anche l'occasione per il Presidente e CEO Antonio Abete di sottolineare l’impegno costante verso l’innovazione dell’offerta e lo sviluppo di un progetto di sostenibilità ambientale per rendere il parco energeticamente autonomo.

Cinema, sapori e icone: l’omaggio a Bud Spencer

Durante l’evento inaugurale alcuni giorni fa, non è certo passata inosservata la partecipazione di Giuseppe, Alessandro e Carlo Pedersoli – figlio e nipoti dell’indimenticabile Bud Spencer – che hanno presentato una nuova esperienza culinaria immersiva nel Saloon del Far West. Come ben sappiamo, tra gli anni '60 e '70, vennero girati alcuni cult dello Spaghetti Western come Lo chiamavano Trinità e ...Continuavano a chiamarlo Trinità. In collaborazione con la famiglia Pedersoli, gli ospiti possono gustare un menù ispirato ai celebri film della coppia Bud Spencer & Terence Hill, con l’immancabile padella di fagioli preparata secondo la ricetta originale di Bud. “È un onore mantenere viva la memoria di papà in un luogo così ricco di ricordi”, ha dichiarato emozionato Giuseppe Pedersoli.

Attrazioni, spettacoli e avventure per tutti

In occasione dei ponti di primavera – Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio – Cinecittà World propone un’esperienza coinvolgente tra spettacolo e divertimento, con oltre 40 attrazioni, show dal vivo e set cinematografici. I visitatori potranno volare sui tetti rinascimentali di Firenze con il cinema volante Volarium, affrontare le vertiginose inversioni della roller coaster Altair, sfidare le rapide del water ride Aktium o incontrare i dinosauri nel percorso Jurassic War. Da non perdere anche l’inquietante viaggio tra i gironi dell’Inferno, l’esperienza dark ride ispirata alla Divina Commedia.

Il cinema prende vita anche nei live show: acrobazie e coreografie ispirate ai mondi di Spider-Man, Avengers, Frozen e Harry Potter animano Incanto, mentre ritorna in versione aggiornata Scuola di Polizia, con inseguimenti spettacolari, derapate e un nuovo salto di 10 metri da brivido. A pochi passi, Roma World offre l’occasione di vivere un giorno da antico romano, tra combattimenti tra gladiatori, spettacoli di falconeria, tiro con l’arco e tour dell’arena di Ben Hur. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale Cinecittaworld.it