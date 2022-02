Dick Van Dyke: il leggendario attore a 96 anni canta e balla in un video con la moglie

News Cinema

Sposato da dieci anni con la cantante Arlene Silver, cinquantenne, Dick Van Dyke a 96 anni si produce nel canto e in passi di danza in "Everybody Loves a Lover" e il web, giustamente, impazzisce per lui.

A che età si diventa vecchi? Per molti personaggi sembrerebbe di poter dire: MAI. Un esempio di incredibile longevità è quello di Dick Van Dyke, il leggendario comico, ballerino e cantante, inimitabile e indimenticabile Bert di Mary Poppins, che alla bella età di 96 anni ha fatto ai fan un regalo che sta facendo, giustamente, impazzire il web, ballando e cantando al fianco della moglie cinquantenne, la cantante Arlene Silver, che con la sua band, i Vantastix, ha realizzato per San Valentino il video della cover che vedete qua sotto, Everybody Loves a Lover.

Dick Van Dick e Arlene Stevens in Everybody Loves a Lover

Viene da sorridere pensare a chi, molto più giovane di lui, si lamenta di acciacchi e dolori: del resto pochi mesi fa circolava in rete un altro video, che mostrava gli esercizi con cui Dick Van Dyke si tiene in forma. Con Arlene Stevens è sposato da quasi 10 anni. Non solo lo ammiriamo per come ancora canta e balla, ma per non aver perso quello scintillio nello sguardo e l'ironia che contribuiscono ad accrescerne la meritata leggenda. Ecco il video, tutto da godere!