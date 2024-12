Diamanti: video intervista con Ferzan Ozpetek, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca

News Cinema

Sono le due principali diamanti del suo nuovo film. Ferzan Ozpetek si è affidato per il suo nuovo film a Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, sorelle e protagonisti della storia corale con cui il regista torna al cinema. La nostra video intervista.

Una sartoria di grande eleganza, piena di passione da parte di chi lavora ogni giorno per creare e riadattare abiti per il cinema. Siamo negli anni '70, ancora una volta nella memoria sognante e un po' nostalgica di Ferzan Ozpetek, che torna al cinema con Diamanti, una storia corale con diciotto protagoniste capeggiate dalle due sorelle proprietarie di questa sartoria, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. il film racconta fatti di vita, vicende amorose e dinamiche lavorative di un gruppo di donne al lavoro in questa realtà fra arte e artigianato di gran qualità.

Abbiamo incontrato il regista, Ferzan Ozpetek, insieme proprio alle due sorelle protagoniste, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, in questa video intervista.