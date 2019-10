Diabolik: al via il cinecomic dei Manetti bros. con Luca Marinelli

News Cinema

I registi sono al lavoro e stanno dirigendo anche a Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roja, Claudia Gerini e Serena Rossi.

Se c'è una qualità che è propria di Antonio e Marco Manetti, che nel 2000 hanno esordito con la commedia horror Zora la vampira (con una giovanisima e straordinaria Micaela Ramazzotti) è la loro capacità di cimentarsi nel cinema di genere. I bros. sono passati dal thriller alla fantascienza e poi di nuovo dall'horror alla commedia con un po’ di musica fino al musical vero e proprio, vincendo il David di Donatello e incantando il pubblico in sala con Ammore e malavita. Adesso i registi romani sono passati al fumetto e tutti attendono con trepidazione il loro Diabolik, che uscirà nel 2020 distribuito da 01 Distribution. E a proposito dell'adattamento delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, arriva oggi, insieme alla pirma foto di scena, la notizia che il primo ciak è stato battuto, per la precisione il 30 settembre. Evviva!

Come alcuni già sanno, a interpretare il Re del Terrore è Luca Marinelli, che è reduce dalla vittoria della Coppa Volpi al Festival Venezia per la sua performance nel film di Pietro Marcello Martin Eden. Miriam Leone sarà invece Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea vestirà i panni dell'ispettore Ginko. Nel cast anche un trio di attori particolarmente cari ai Manetti: Serena Rossi (già diretta in Song'e Napule e Ammore e malavita), Claudia Gerini (alias Donna Maria di Ammore e malavita) e Alessandro Roja (che era uno dei protagonisti di Song'e Napule).

I luoghi scelti per le riprese di Diabolik sono Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste e il film racconterà la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni '60. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e i Manetti bros., che sono autori del soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film è prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission e Film Commission Vallee D'Aoste