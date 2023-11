Omaggio a Diabolik: i migliori film in streaming con protagonisti ladri affascinanti

News Cinema

Il fumetto creato da Angela e Luciana Giussani veniva pubblicato per la prima volta il 1 novembre 1962. Ecco cinque film in streaming dedicati a famosi ladri del grande schermo.

Non molti sanno (o ricordano) che il 1 novembre 1962 faceva il suo esordio nel fumetto italiano il mitico Diabolik. creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, il ladro mascherato è diventato parte fondamentale della cultura pop italiana. Per celebrare questo anniversario abbiamo scelto cinque film in streaming dedicati ad altrettante figure iconiche di ladri e/o truffatori, pronti all’azione quanto al sentimento. Come sempre buona lettura.

In omaggio a Diabolik cinque film in streaming dedicati a celebri ladri

Il caso Thomas Crown (1968)

Partiamo con uno dei film piú amati della carriera dell’icona Steve McQueen, quello in cui gioca al gatto col topo con la magnifica detective Faye Dunaway. Diretto da un Norman Jewison in grande spolvero, Il caso Thomas Crown diventa un enorme successo di critica e pubblico, tanto da confermare definitivamente la grandezza delle due star. Momenti di grande fascino e altri di azione condita dall’ironia. Davvero un mix riuscito per uno dei film più acclamati di fine anni ‘60. E meritatamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

La stangata (1973)

Forse la truffa più famosa della storia del cinema, e se a essere coinvolti sono Paul Newman e Robert Redford non poteva essere altrimenti. Diretto da George Roy Hill spigliato al punto giusto, La stangata possiede una sceneggiatura frizzante e due protagonisti in stato di grazia. La sequenza della partita a poker sul treno è da leggenda, il resto divertimento purissimo. Oscar per il film, la regia e altri cinque. Momenti di grande cinema per una coppia d’attori inimitabile. Anche se il precedente Butch Cassidy & The Sundance Kid era su un altro livello…Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Lupin III: il castello di Cagliostro (1979)

Se parliamo di ladri e gentiluomini il mitico Lupin III non poteva che entrare di diritto nella cinquina. A maggior ragione se poi Lupin III: il castello di Cagliostro rappresenta l’esordio al lungometraggio di un genio dell’animazione quale Hayao Miyazaki. Un film con un ritmo suadente, che si prendete straordinarie pause per contemplare la natura e poi accelera in momenti di azione vorticosi. E personaggi pieni, amabili, vagamente surreali. Capolavoro di cinema per ogni età. Animazione filosofia di vita che si abbracciano. Disponibile su Amazon Prime Video

Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco (2001)

Uno dei più grandi successi del premio oscar di Steven Soderbergh è il remake aggiornato di Colpo grosso con Dean Martin e Frank Sinatra. Ambientato in una Las Vegas sfavillante, Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco è un heist-movie spavaldo e modaiolo, ma non per questo meno irresistibile. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e il resto di un cast poderoso ne fanno un divertimento sfizioso e a tratti inebriante. Con un finale pirotecnico e scene di charme indiscutibile. Che spasso è questo! Disponibile su Rakuten TV, Netflix, Amazon Prime Video.

Diabolik (2021)

E chiudiamo proprio col primo adattamento cinematografico di Diabolik. I fratelli Manetti rispettano lo stile narrativo ed estetico del fumetto realizzando un film in pieno mood anni ‘60, raffinato nella messa in scena e fluido nel ritmo cadenzato. Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea si presentano come un trio di protagonisti davvero efficace, capace di affascinare se non sedurre il pubblico. Ottimo prodotto con un’idea precisa e “forte” di quello che si voleva realizzare. A noi è piaciuto molto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.