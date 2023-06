Diabolik - Chi sei?: Il teaser poster con la data d'uscita al cinema del sequel dei Manetti Bros.

News Cinema

Il terzo capitolo della saga su Diabolik dei Manetti Bros. è finalmente pronto a mostrarsi al pubblico. Scopriamo quindi la data d'uscita dell'ultima avventura di Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.

La trilogia dei Manetti Bros. dedicata al Re del Terrore è giunta ormai alla sua conclusione. In queste ore, 01 Distribution ha infatti condiviso il teaser poster del terzo capitolo della saga, Diabolik - Chi sei?, che svela anche la data d'uscita dell'atteso progetto, ovvero il 26 ottobre 2023.





Diabolik - Chi sei? - Trama e cast del terzo capitolo della trilogia dei Manetti Bros.

Al momento la trama del lungometraggio è tenuta strettamente sotto chiave, anche se siamo sicuri che i Manetti Bros. - registi dell'intera trilogia - abbiano in mente un finale spettacolare per il "loro" Diabolik. Il titolo scelto per il progetto lascia però intendere che sarà basato sull'omonima storia a fumetti - pubblicata per la prima volta nel 1968 - che ripercorre le origini del personaggio attraverso un lungo flashback narrato dallo stesso Diabolik alla sua nemesi, Ginko. A vestire i panni del celebre ladro torna Giacomo Gianniotti, attore italiano naturalizzato canadese, celebre per il ruolo del Dottor Andrew De Luca nel medical drama Grey's Anatomy. La star, dopo l'abbandono di Marinelli, ha infatti interpretato il Re del Terrore nel secondo capitolo della saga, Diabolik - Ginko All'attacco!. A prestare corpo e voce ad Eva Kant è invece, per la terza volta, Miram Leone, attesa anche in due serie tv fra le più promettenti della prossima stagione televisiva, Miss Fallaci e Leoni di Sicilia.

Al fianco della coppia protagonista, ri-troviamo poi quella formata dall'implacabile ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) ed Altea (Monica Bellucci), duchessa di Vallenberg ed eterna fidanzata dell'ispettore, nonché nobildonna stravagante ed anticonvenzionale. Completano poi il cast Pier Giorgio Bellocchio (il sergente Palmer), Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, >Michele Ragno, Andrea Arru e Max Gazzè. Il film vanta poi la partecipazione di Carolina Crescentini, Paolo Calabresi - attualmente nelle sale con Un matrimonio mostruoso - e Barbara Bouchet. Tratto dai fumetti delle sorelle Angela e Luciana Giussani, Diabolik - Dove sei? è basato su un soggetto scritto dai Manetti Bros. e da Mario Gomboli ed una sceneggiatura a cura degli stessi Manetti Bros. e di Michelangelo La Neve. Il lungometraggio, una produzione Mompracem con Rai Cinema, è prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio e dai Manetti Bros., in associazione con Astorina - la storica casa editrice di Diabolik - e con Bleidwin e Regione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia Film Commission e Calabria Film Commission. Non resta quindi che attendere il rilascio del primo trailer.