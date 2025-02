News Cinema

Il Directors Guild of America Award 2025 è stato assegnato a Sean Baker. Il regista di Anora ha sbaragliato la concorrenza, compreso quel Jon M. Chu che ha vinto il Critics Choice Award per Wicked.

Sean Baker ha vinto il Directors Guild Award per la sua regia di Anora, il film che all'ultimo Festival di Cannes si è aggiudicato la Palma d'Oro. Baker è reduce anche dalla vittoria del Critics Choice Award per il miglior film, il che lo mette in una posizione di vantaggio rispetto ad altri colleghi nella corsa ai premi Oscar. Di nomination alla statuetta dorata quest'anno Anora ne ha 6: regia, film, attrice (Mickey Madison), attore non protagonista (Jurij Borisov), miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Per questi ultimi de riconoscimenti è stato candidato Baker, che quindi non si limita a dirigere film ma abbraccia altri mestieri del cinema.

Nel ringraziare il sindacato dei registi americani, riuniti presso il Beverly Hilton Hotel ieri sera, Sean Baker ha dichiarato:

Mi sento l'uomo più fortunato del mondo ad aver avuto la possibilità di fare il lavoro che volevo fare dall’età di 5 anni.

Gli altri candidati al DGA 2025, le polemiche e l'escluso

A ottenere la nomination al Directors Guild Award 2025 erano stati:

Ricordiamo che fra questi 4 competitor, ad avere vita non facile durante l'attuale stagione dei premi sono stati Conclave ed Emilia Pérez. Il primo è stato preso di mira dalla stampa conservatrice, che lo ha definito fortemente anti-cattolico. Il secondo, invece, è stato oscurato dallo scandalo dei vecchi tweet razzisti di Karla Sofia Gascòn, che rischia di compromettere vittorie che, viste le 13 candidature, venivano date per scontate. Poi c'è Wicked, che ha vinto il Critic Choice Award per il miglior regista, andato a Jon M. Chu. Il quale Jon M. Chu è stato ignorato dall'Academy, il che ha scatenato più di una protesta. Tornando ad Anora, facciamo un ripasso riguardando il trailer: