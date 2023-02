Descendants 4, Malefica e Ade versione teen si uniscono alla Merlin Academy

News Cinema

Si intitola Descendants: The Pocketwatch il quarto capitolo con protagonisti i villain Disney e, nel cast, coinvolge anche la versione teenager di Aladdin e Jasmine.

La saga di Descendants accoglie nuovi personaggi in vista del quarto capitolo. Lanciato in TV nel 2015, ha aiutato molti dei suoi giovani protagonisti a raggiungere la popolarità. Un esempio? Dove Cameron, che interpreta la figlia di Malefica, o ancora Sofia Carson, figlia della regina di Biancaneve, sono entrambe attrici piuttosto popolari nel panorama dei Millennials. Ma lo è anche il film in sé. Dopo il successo del primo capitolo, Disney Channel ha promosso la realizzazione di un secondo uscito nel 2017 e di un terzo arrivato nel 2019. Nel mezzo anche uno spin-off animato intitolato Descendants: Wicked World. Sono trascorsi diversi anni dall’ultima pellicola con protagonisti i figli dei villain Disney e, per la realizzazione del quarto, sono in arrivo nuovi personaggi.

Descendants 4, si aggiungono giovani villain ed eroi al cast

Sin da principio, la forza di Descendants è sbocciata dal fascino dei cattivi Disney. E se Malefica avesse una figlia? E se quella figlia unisse le forze con altri figli di villain? Gli spunti di certo non mancano, ma per alcuni non è facile ereditare la malvagità di famiglia. Secondo quanto riportato da ScreenRant, il quarto film su Descendants includerà nuovi personaggi e proporrà versioni giovanili di Jasmine e Aladdin, così come di Ade e Malefica. Si intitola Descendants: The Pocketwatch la quarta avventura ambientata nel mondo dei villain Disney ed è intesa più come uno spin-off. Come precisa il magazine americano, la pellicola è attualmente in produzione. Via Instagram, attraverso l’account ufficiale di Disney+ US, sono stati annunciati gli attori che subentreranno alla Merlin Academy.

Qualsiasi villain che si rispetti ha bisogno di un eroe da sconfiggere: ecco perché Descendants non può fare a meno di inserirli nella trama. In vista del quarto capitolo, appariranno infatti un giovane Aladdin interpretato da Kabir Berry e una giovane Jasmine con le fattezze di Aiza Azaar. Spazio anche ad un giovane Ade, interpretato da Anthony Pyatt, e una versione adolescenziale di Malefica, interpretata da Mars. Il cast include anche un giovane Principe Azzurro interpretato da Tristan Padil. Della trama, sappiamo che il quarto capitolo di Descendants si ispirerà fortemente ad Alice nel paese delle meraviglie. Le figlie della Regina di Cuori e di Cenerentola uniscono le forze per viaggiare nel tempo con l’orologio del Bianconiglio e tornano ai tempi della Merlin Academy. Ad interpretare la Regina di Cuori sarà Rita Ora.