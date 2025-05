Denzel Washington non lavorerà mai più con Spike Lee? Il regista gela Cannes: "Pare che voglia ritirarsi"

News Cinema

Highest 2 Lowest, presentato a Cannes 2025, potrebbe essere "l'ultima volta" di Spike Lee e Denzel Washington? Il regista Premio Oscar ha fatto chiarezza sulla croisette: il quinto film insieme segnerà l'ultima collaborazione sullo schermo con la star di Training Day?

Spike Lee crea scalpore a Cannes 2025, affermando che Highest 2 Lowest, il suo nuovo film con protagonista il fido Denzel Washington, potrebbe segnare l'ultima collaborazione tra il regista e l'attore Premio Oscar. Dopo la première mondiale del thriller d'azione, presentato fuori concorso, Lee ha dichiarato in conferenza stampa che il fortunato sodalizio con Washington, dopo 5 film insieme, potrebbe essere sul punto di concludersi.

"È stata una benedizione avere questo gruppo di lavoro che realizza film che il pubblico ama - ha affermato l'autore Premio Oscar - quindi è ancora una volta una benedizione. Credo che questo sia il numero cinque". Denzel Washington è apparso a sua volta sulla Croisette e ha ricevuto a sorpresa la Palma d'Oro alla carriera. Tuttavia, non era presente alla conferenza: è rientrato rapidamente a New York, dov'è impegnato con le repliche di Otello a Broadway. "È stata una sorpresa totale per me - ha affermato il divo dopo aver ricevuto il premio - È stata una grande opportunità collaborare di nuovo con mio fratello Spike, fratello di un'altra madre".

Quanto al futuro dell'attore, Spike Lee ha speso parole non proprio confortanti per i fan di Washington: "Ha parlato di ritiro, anche se ha appena concluso un altro contratto. I cinque film insieme, sapete, sono fantastici. Malcolm X, voglio dire: quello che ha fatto con quel film, è incredibile". È vero, negli ultimi mesi Denzel Washington ha più volte accennato al proposito di abbandonare il mondo del cinema. Possibile, però, che il regista 68enne non riesca a convincerlo a tornare sui propri passi e recitare ancora per lui?

I due artisti sono legati da profonda stima e affetto e Lee non esita ad esporsi per l'attore. Non a caso, recentemente, ha ribadito che Washington avrebbe dovuto vincere il Premio Oscar per Malcolm X al posto di Al Pacino, che vinse per Profumo di donna.

Spike Lee e Denzel Washington: storia di un duo iconico

La prima volta insieme di Washington e Lee risale al 1990, con Mo' Better Blues. I due hanno collaborato nel già citato Malcolm X (1992), che è valso a Denzel una nomination al Premio Oscar, e, a seguire, in He Got Game (1998), Inside Man (2006) e Highest 2 Lowest. Quest'ultimo è una rivisitazione di High and Low, thriller poliziesco datato 1963 del celebre regista giapponese Akira Kurosawa. La versione di Lee è ambientata tra le pericolose strade della moderna New York City e racconta di un magnate della musica, ampiamente conosciuto per avere 'le migliori orecchie del settore', che diventa il bersaglio di un complotto e si ritrova invischiato in un dilemma morale tra la vita e la morte.

Nel film recitano anche A$AP Rocky, Jeffrey Wright e Ilfenesh Hadera. "La cosa divertente - ha concluso il papà di La 25° ora - è che io e Denzel non sapevamo che il nostro film precedente, Inside Man, fosse uscito 18 anni fa. Quindi ci sono 18 anni di differenza tra Inside Man e questo film, ma siamo rimasti sorpresi perché sembrava ieri. Non abbiamo perso un colpo".