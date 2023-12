Denzel Washington ha chiuso con la regia, garantisce Spike Lee: sarà vero?

News Cinema

Spike Lee, amico di vecchia data di Denzel Washington, durante una conversazione con Bradley Cooper organizzata da Variety, ha dichiarato che Denzel continuerà a recitare, ma non dirigerà mai più un film. Si attendono conferme o smentite dell'interessato.

Un piccolo colpo di scena riguardante Denzel Washington, uno dei veterani hollywoodiani più amati dal pubblico di tutto il mondo: tuttora molto attivo davanti alla macchina da presa, come ha dimostrato il recente The Equalizer 3, si è cimentato più volte dietro alla macchina da presa, da regista. A quanto sembra, ha deciso di non provarci mai più. Le ragioni non le sappiamo, ma la fonte della notizia è il suo vecchio amico Spike Lee, che ha lanciato questa notizia in una conversazione con Bradley Cooper, organizzata da Variety. Leggi anche Denzel Washington sarà Annibale nel film Netflix di Antoine Fuqua

Spike Lee: "Denzel dice che ha chiuso con la regia"