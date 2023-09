Denti da squalo - Su Prime Video l'esordio alla regia di Davide Gentile

News Cinema

Davide Gentile racconta l'estate difficile ma indimenticabile del tredicenne Walter nel suo esordio alla regia, da oggi - 21 settembre - su Prime Video. Nel cast, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce.

Denti da squalo - esordio alla regia di Davide Gentile - ha debuttato nelle sale lo scorso giugno, conquistando pubblico e critica con una storia potente ma allo stesso tempo poetica e profonda, una sorta di coming of age brutale e diretto, in cui il giovane Tiziano Menichelli è accompagnato dalle star Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce. Il lungometraggio è disponibile da oggi - 21 settembre - nel catalogo Prime Video, che ha collaborato alla produzione del progetto.

Denti da squalo - Trama e cast dell'esordio alla regia di Davide Gentile

Walter, un tredicenne che vive con la madre Rita sul litorale romano, si appresta a vivere l'estate più difficile ed indimenticabile della sua vita, la prima senza suo padre Antonio, morto in un incidente sul lavoro. Mentre Rita si chiude in un dolore indicibile, che la porta ad allontanarsi dal figlio, Walter prova a non pensare vagando per le strade deserte, fino a quando si imbatte in un'enorme villa abbandonata, ancora arredata e dotata di una grande piscina. Apparentemente inabitato, l'edificio ospita in realtà il sedicente custode Carlo, un teppistello locale che prenderà sotto la sua ala Walter. L'incontro con Il Corsaro, un temuto criminale di zona, costringerà però Walter ad imbattersi in una realtà più grande di lui.



A vestire i panni di Walter è l'esordiente Tiziano Menichelli, affiancato dal giovane Stefano Rosci. Come accennato, il lungometraggio vanta poi la collaborazione di alcune star, fra cui spicca una sorprendente Virginia Raffaele al suo primo ruolo drammatico. Claudio Santamaria presta invece corpo e voce ad Antonio, mentre Edoardo Pesce interpreta Il Corsaro. Reduce da un'esperienza totalmente agli antipodi - il doppiaggio di Mario nel film campione d'incassi Super Mario Bros. - Il Film - Santamaria viene coinvolto dall'amico Gabriele Mainetti, impegnato nel progetto come produttore, con la sua Goon Films. Nel team produttivo figurano poi Lucky Red - che si è occupata anche della distribuzione -, Ideacinema con Rai Cinema e Prime Video. Denti da squalo, come accennato, è diretto dall'esordiente Davide Gentile, pronto a ritagliarsi un posto di spicco in una generazione di registi italiani che non ha paura di sperimentare, giocando con generi, stili e riferimenti cinematografici. Oltre alla regia e al cast, altri due punti di forza del progetto risiedono nella fotografia di Ivan Casalgrandi e nelle musiche di Michele Braga, che contribuiscono ad ammantare di un'aura poetica una storia complessa e dura. Appuntamento dunque da oggi, su Prime Video, per vivere insieme a Walter l'avventura più indimenticabile della sua vita.