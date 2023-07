Demeter: Il Risveglio di Dracula, il trailer ufficiale italiano del film al cinema dal 10 agosto

News Cinema

Attendiamo con molta curiosità il nuovo lavoro del regista André Øvredal, Demeter: Il risveglio di Dracula, che arriverà al cinema il 10 agosto. Ecco il trailer ufficiale italiano.

E' uscito un po' a sorpresa il trailer italiano del nuovo film di André Ovredal, Demeter: Il Risveglio di Dracula, che almeno sulla carta sembra molto promettente ed esce in sordina al cinema il 10 agosto. L'estate, si sa, è la stagione ideale per i fan dell'horror e dunque perché non ripercorrere insieme il maledetto viaggio che sulla nave Demeter portò il conte Dracula, come narrato in un capitolo del romanzo di Bram Stoker, dalla Transilvania a Londra, e dal quale nessuno uscì vivo?

Demeter: Il Risveglio di Dracula, il cast del film

Gli interpreti principali sono piuttosto noti e i fan del Trono di spade ne riconosceranno un paio: Corey Hawkins, Aisling Franciosi (qua la nostra intervista in cui parla anche del film), Liam Cunningham, David Dastmalchian, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff e Javier Botet, l'attore spagnolo specializzato in ruoli di mostri, che dà vita, per così dire, a Dracula. La sceneggiatura è di Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky e Zak Olkewicz.