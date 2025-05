Deliver Me from Nowhere ha una data di uscita: il biopic su Bruce Springsteen arriverà in autunno

News Cinema

Il film biografico su Bruce Springsteen intitolato Deliver Me from Nowhere e interpretato da Jeremy Allen White conquisterà le sale nel mese di ottobre, per la gioia di tutti i fan del Boss e del suo sesto album in studio Nebraska.

Deliver me from Nowhere ha finalmente una data di uscita, almeno negli States, e cioè il 24 ottobre 2025, il che significa che non manca poi molto, vista la velocità con cui scorre il tempo. Magari in Italia dovremo aspettare un altro po’, anche se solitamente film così attesi tendono ad arrivare in sala più o meno nella stessa settimana, giorno più o giorno meno. Il biopic su Bruce Springsteen con protagonista Jeremy Allen White è diretto da Scott Cooper - a cui dobbiamo, fra gli altri, il western con Christian Bale Hostile - ed è tratto dall'omonimo libro di Warren Zanes incentrato sulla nascita dell'album del 1982 "Nebraska".

Deliver me from Nowhere: l'immensa gioia del cast

Deliver me from Nowhere ha un cast veramente all star. Accanto a Jeremy Allen White recitano infatti Jeremy Strong (nei panni di Jon Landau, storico manager di Springsteen), Stephen Graham (che fa il papà del Boss), Paul Walter Hauser (che interpreta il guitar tech Mike Batlan) e Odessa Young (che impersona Faye, la ragazza di Bruce dell'epoca). A costoro si aggiungono Gaby Hoffmann, David Krumholtz, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Chris Jaymes Matthew, Anthony Pellicano.

Inutile dire quanto sia grato al destino Jeremy Allen White per il ruolo di Bruce Springsteen. Il rocker americano lo ha aiutato moltissimo durante le riprese, e non poteva essere altrimenti, dal momento che l’attore canta le canzoni dell'album "Nebraska". Molto contento di poter partecipare al film è anche Jeremy Strong, che tempo fa ha detto a Variety:

Ho trascorso gli ultimi sei mesi nel mondo di Bruce Springsteen e della sua musica. Nessuno come Bruce Springsteen, con la sua discografia e la sua eredità, mi ha trasmesso tanta vita, tanta speranza e tanto amore. Il lavoro che ha fatto Jeremy Allen White è incredibile. Bruce viene spesso sul set e lavoriamo tutti e tre insieme. Il nostro è un vero e proprio sodalizio artistico. Al momento per me niente è più importante del mettermi al servizio di questa storia e del personaggio di Jon Landau. Quando non parlo con voi giornalisti, ascolto i dischi di Bruce.

Ricordiamo che Jon Landau, che non va confuso con il produttore di Titanic, scrisse, nel lontano 1974

Ho visto il futuro del rock'n'roll e il suo nome è Bruce Springsteen.