Deep Water: il teaser trailer del film di Adrian Lyne con Ana de Armas e Ben Affleck

In America Deep Water, ritorno del regista Adrian Lyne al lungometraggio, andrà direttamente in streaming su Hulu. Protagonista l'ex coppia Ana de Armas e Ben Affleck, che vediamo adesso nel teaser trailer.

È uscito il primo breve, "bollente" trailer di Deep Water, il film che segna il ritorno alla regia di un lungometraggio, 20 anni dopo Unfaithful, del regista britannico Adrian Lyne, noto per i suoi patinati film erotici come 9 settimane e 1/2. Purtroppo per lui non sarà, almeno in America, un ritorno al cinema, visto che il suo nuovo film andrà direttamente in streaming su Hulu il 18 marzo. Le curiosità sul film sono molte, a partire da quella di vedere insieme l'ex coppia formata da Ana de Armas e Ben Affleck.

Deep Water, la trama e il trailer

Deep Water, come già un altro film di Lyne, Lolita, ha un'origine letteraria: è tratto infatti dal giallo di Patricia Highsmith "Acque profonde", del 1957, già portato al cinema nel 1981 da Michel Deville con Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant. Dalle prime immagini del film vediamo che Lyne punta sulla sensualità della sua interprete, Ana de Armas (che si dice sia straordinaria in Blonde, il film Netflix di Andrew Dominik tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe, ndr), che in primo piano col marito, interpretato da Affleck gli rivela di avere qualcosa di sbagliato, a cui fa eco lui con la stessa affermazione. Gli attori, che all'epoca stavano insieme, interpretano Vic e Melinda Van Allen, una coppia in apparenza perfetta che si diletta in pericolosi giochi mentali che sfociano nell'omicidio. Nonostante non si amino più, i due evitano il divorzio concendendosi di avere degli amanti e sul loro cammino cominciano ad accumularsi le morti "accidentali".

Il Deep Water di Adrian Lyne sarà un cult o uno scult? Noi speriamo di vederlo al cinema, anche se al momento il film non ha ancora distribuzione.