Dedalus: i reality, i social, la fama, la ricchezza, la morte - Ecco il trailer del nuovo tecno-thriller in arrivo al cinema

In sala dal 10 aprile questo film che promette di esplorare il lato oscuro della nostra ossessione digitale. Ecco trailer e trama di Dedalus.

Un po' revenge movie, un po' thriller distopico, un po' affresco crudo e provocatorio sui rapporti umani nell’epoca della sovraesposizione digitale. Tutto questo è - o promette di essere - Dedalus, film diretto da Gianluca Manzetti che arriverà nelle sale italiane dal 10 luglio distribuito da Eagle Pictures.

Ambientato in un futuro prossimo che assomiglia in maniera inquietante al nostro presente, Dedalus si propone di indagare le derive sociali e morali di un mondo dove l’apparenza online ha più peso della realtà, e dove per ottenere visibilità e consenso si è disposti a tutto – anche a mettere in pericolo sé stessi e gli altri.

Questa la trama ufficiale:

Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda sono i sei creators selezionati per partecipare a Dedalus, un nuovo social game che promette di rivoluzionare il mondo del web 3.0 e di rendere ricco e famoso il vincitore. Rinchiusi in un'arena isolata i concorrenti partecipano a dei giochi che si rivelano via via sempre più pericolosi. Ma quello che sembrava un semplice gioco si rivela lentamente in qualcosa di completamente diverso e i ragazzi, da concorrenti, si ritrovano ad essere contemporaneamente carnefici e vittime di una elaborata vendetta.

Dietro alla trama di Dedalus e al suo esplorare come in una società in cui ogni gesto può essere condiviso, giudicato e viralizzato in pochi istanti, il confine tra bene e male diventa sempre più labile, ci sono gli sceneggiatori Vincenzo Alfieri, Nicola Barnaba, Roberto Cipullo e Francesco Maria Dominedò. I protagonisti sono invece interpretati da Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti e Stella Pecollo, con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi.

Ecco il trailer ufficiale di Dedalus.

Dedalus: il trailer ufficiale del film