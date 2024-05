Deadpool & Wolverine vietato anche se Disney, Ryan Reynolds: "Un grande passo per loro"

News Cinema

Ryan Reynolds, intervistato da Fandango, si è detto stupito e contento, perché la Disney ha accettato di lasciare che Deadpool & Wolverine fosse pensato per un divieto ai minori, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe di solito "per famiglie".

Quando la Fox è passata in mano alla Disney, avrete pensato che un Deadpool 3 non avrebbe più visto la luce. Ryan Reynolds, ora che mancano pochi mesi all'uscita di Deadpool & Wolverine, al cinema dal 24 luglio, ha avuto la vostra stessa paura: sboccato e violento, Wade Wilson avrebbe trovato posto nel Marvel Cinematic Universe, con la libertà necessaria a non snaturarlo? Chiacchierando con Fandango, Reynolds si ritiene ancora stupito per avercela fatta... e dice di non aver incontrato alcuna resistenza.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds: "Sono rimasto stupito che ci abbiano lasciati spingere così"

Deadpool & Wolverine, già a partire dal primo trailer che conteneva citazioni di pratiche sessuali non proprio comuni, ha rassicurato i fan su quello che temevano: passato ai Marvel Studios / Disney, dopo due film presso la fu-20th Century Fox, Wade Wilson alias Ryan Reynolds non è stato censurato. In compagnia di un ritrovato Hugh Jackman / Wolverine, diretto dall'amico e sodale Shawn Levy, ora Reynolds (in questi giorni in sala con IF - Gli amici immaginari, quello sì un film "disneyano"), si sente tranquillo e un po' sorpreso da come sia andata. Deadpool & Wolverine negli USA manterrà la classificazione "R - Restricted", cioè "vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto". Ryan della Disney dice:

Sono fiero per loro, per averlo fatto, credo che per loro sia un enorme passo. Aggiunge tutto un altro colore a questa ruota caleidoscopica che è la compagnia, con tutte le persone diverse che da sempre mirano a intrattenere. [...] Sono comunque rimasto sorpreso che ci abbiano lasciato andare per la strada dell'R estremo... ma ne sono molto grato. Voglio dire, non c'era una maniera diversa di farlo. Per questo personaggio e per questo mondo, in particolare con Logan che pure fu un film R, anche in quel caso sentivo che fosse la versione più estrema di Wolverine o Logan che avessimo mai visto, quindi questo ci ha concesso un sacco di libertà. Non si tratta di sfruttare il divieto ai minori solo per fare roba vietata, ma ci ha proprio concesso di fare qualsiasi cosa in un mondo dove tutto è possibile.