Deadpool & Wolverine, un cammeo di Xavier alias Patrick Stewart era in conto?

Durante un podcast, il regista Shawn Levy ha rivelato se il personaggio di Xavier, con le fattezze di Patrick Stewart, è stato mai preso in considerazione per apparire in Deadpool & Wolverine (un cammeo del genere c'era già stato nel MCU, se ricordate...).

Nel tripudio di cammei che caratterizzano Deadpool & Wolverine, a questo punto i fan Marvel si domandano quanti ancora se ne sarebbero potuti inserire: perché non uno Xavier di Patrick Stewart, così iconico nella saga dei mutanti presso la Fox, celebrata in modo così massiccio dal film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman? È proprio il regista Shawn Levy, ospite del podcast Happy Sad Confused, a rispondere alla curiosità, ricordando però che c'è un membro della famiglia Xavier nel film... Leggi anche Deadpool & Wolverine, Shawn Levy racconta com'è nato il cameo di Cavillrine

Lo Xavier di Patrick Stewart in Deadpool & Wolverine? Mai preso in considerazione

Se ci pensiamo, il Professor Xavier interpretato da Patrick Stewart è stato una delle prime vittime della comodità del multiverso: l'escamotage che consente di far divertire i fan Marvel (e DC), riproponendo versioni alternative di eroi teoricamente defunti nelle continuity principali. Xavier / Stewart era passato a miglior vita nel dolente Logan (2017), ma prima ancora del Wolverine / Hugh Jackman era riapparso in una delle realtà alternative di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), come leader degli Illuminati. A dirla tutta Stewart aveva poi dichiarato di non aver trovato la rimpatriata così appagante, anzi era rimasto deluso da aver recitato in quelle scene da solo, sul green screen. Forse anche per questo Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha dichiarato che il suo ritorno, seppur potenzialmente scherzoso, non era stato preso in considerazione. E c'era peraltro un altro motivo per considerarlo ridondante.

Non l'abbiamo nemmeno mai discusso, ma è stato... studiato. Studiato da Emma Corrin, e parecchio, perché la Cassandra sorella del professor X era per noi molto interessante. Ma no, non ne abbiamo mai discusso. Nemmeno l'abbiamo considerato.