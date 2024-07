Deadpool & Wolverine, il titolo originale è stato cambiato all'ultimo secondo, nel panico, lo racconta Ryan Reynolds

News Cinema

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Ryan Reynolds ha raccontato che Deadpool & Wolverine non si è sempre chiamato così: poco prima del lancio del primo trailer durante il Super Bowl, il film aveva un altro titolo! Ma è successo qualcosa...

Dietro alla lavorazione di Deadpool & Wolverine c'è una storia assai curiosa, raccontata da Ryan Reynolds, accompagnato da Hugh Jackman, in una puntata del Jimmy Kimmel Live: come vi sembra il titolo del film? Perfetto? Pulito? Chiaro e diretto? Eppure, fino a qualche giorno prima della rivelazione del primo trailer durante il Super Bowl... Deadpool 3 aveva un altro titolo! Cos'è successo? Perché è stato deciso di cambiarlo a cose quasi fatte? Leggi anche Deadpool & Wolverine è record al boxoffice americano ed è primo in Italia nel weekend

Deadpool & Friend era il titolo originale di Deadpool & Wolverine, parola di Ryan Reynolds

Nonostante Ryan Reynolds alias Wade Wilson anche in Deapool & Wolverine sia noto per essere un burlone, ha giurato anche davanti a Hugh Jackman, presente come lui al Jimmy Kimmel Live, che questa storia è vera. Deadpool 3 si è intitolato in un'altra maniera fino a pochissimo tempo prima della messa in onda delle sue prime immagini. La reazione a un leak ha mandato tuttavia nel panico sia Reynolds sia il regista Shawn Levy, così... ATTENZIONE: il linguaggio utilizzato in queste dichiarazioni è in "modalità Deadpool", non proprio adatto a tutti. Siete avvisati.

Il film in origine si chiamava Deadpool & Friend, non sto scherzando. Alla vigilia del Super Bowl, quando abbiamo lanciato per la prima volta il trailer di Deadpool & non-friend-ma-Wolverine, quel titolo è trapelato, per via del solito figlio di puttana su internet. C'è stato un leak del titolo. Abbiamo visto cosa succedeva, abbiamo ascoltato, e alla gente faceva cagare. A quel punto non eravamo più tanto a nostro agio. L'avrebbero letto nel trailer che stavamo per mostrare. Era il titolo perfetto per i primi materiali che volevamo mostrare. [...]

Io e Shawn Levy [il regista, ndr] a quel punto lì avevamo passato mesi al montaggio, ci siamo messi a chiamare la Disney e la Marvel e abbiamo detto: "Dobbiamo cambiare quel cazzo di titolo!" E loro: "Ragazzi, ma esce domani. Abbiamo spedito tipo 9000 cartonati di 2 metri in tutti i cinema con sopra scritto Deadpool & Friend." Ma hanno fatto sempre così con noi. Ogni volta che chiedevamo qualcosa: "Possiamo mettere Wolverine nel film?" E loro: "Non potete avere Wolverine, siete pazzi!" Ti toccava insistere per ogni cosa. [...] Non avremmo accettato un 'no' come risposta. Dicemmo: "No, cazzo! Cambieremo il titolo! Non chiamerò mai questo film Deadpool & Friend!" E alla fine l'hanno cambiato. [...] Certo, ho dovuto firmare qualcosa e ora i miei figli sono donatori di organi forzati per i capi della Disney, ma va bene lo stesso! Ne è valsa la pena!