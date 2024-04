DC Studios, James Gunn sapeva dal 2021 del reboot di Superman? Teoria smentita

News Cinema

Una teoria cospirativa basata su una dichiarazione di Nathan Fillion, Gardner nel prossimo Superman di James Gunn, ha suggerito che il regista e direttore creativo dei DC Studios stesse meditando di segare Henry Cavill molto prima che lui lo sapesse. Ma non ha senso perché... risponde Gunn stesso sui social.

Avete presente le teorie cospirative nerdiche che attraversano i social? Si è trovato al centro di una di quelle anche il regista James Gunn, corresponsabile dei nuovi DC Studios, al lavoro sul Superman che sarà in sala nel luglio 2025. Secondo la teoria, Gunn sapeva che avrebbe preso il controllo della DC al cinema già dal 2021, dopo aver completato The Suicide Squad - Missione suicida, ergo aveva già deciso di segare un ignaro Henry Cavill, di cui il fandom ora prende le difese. Da dove è partita l'idea? Gunn ha risposto a ogni domanda sui social. Leggi anche Superman Day, James Gunn condivide una foto da dietro le quinte con David Corenswet e Rachel Brosnahan

James Gunn e Superman: "Una teoria cospirativa senz'alcun senso"

Mentre lavora alacremente sul suo Superman (ex-Superman Legacy), al cinema dal luglio 2025 e primo atto del nuovo DC Universe, James Gunn si è trovato a gestire una strana teoria cospirativa dei fan DC, molto protettivi nei riguardi di Henry Cavill, esautorato dal ruolo di Clark Kent per fare posto al reboot con David Corenswet. Tutto è nato quando Nathan Fillion, che nel nuovo film interpreterà Guy Gardner, ha dichiarato che Gunn gli aveva già preannunciato nel 2021 che avrebbe avuto la parte, durante la premiere di The Suicide Squad - Missione Suicida, dove Fillion era T.D.K. Teoricamente, nel 2021 non era nemmeno stato deciso che il DC Extended Universe sarebbe stato chiuso, né che sarebbero nati i nuovi DC Studios gestiti da Peter Safran e Gunn. Oltretutto, James doveva ancora completare il suo lavoro presso i Marvel Studios con Guardiani della Galassia Vol. 3. Qualcosa non tornava: Gunn sapeva già quello che sarebbe successo? Che Henry Cavill, pur presente in Black Adam, non aveva ragione di sperare di essere ancora Superman? Gunn ha dovuto chiarire alcune cose su Threads, non senza tradire un pizzico di esasperazione di fronte a una gogna tanto rapida quanto poco riflessiva...

Nathan in realtà ricordava la festa alla premiere di Guardiani della Galassia Vol. 3 [quindi a metà del 2023, dopo gli annunci riguardanti i DC Studios e il reboot di Superman, ndr]. Ma io proprio non capisco come fili il discorso. A parte il fatto che non avevo interesse nel gestire la DC finché Peter ha deciso di farlo con me, per occuparsi della gestione pratica lasciando a me la parte creativa, quando mi hanno assunto per scrivere Superman era già inteso e presentato come una nuova storia di Superman, quindi perché avrei dovuto mentire, dicendo che alla premiere di Squad non lo stavo già progettando, se a conti fatti non sarebbe cambiato nulla? Quale sarebbe il senso di questa specifica teoria cospirativa?