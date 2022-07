David Warner: addio al grande attore inglese di Morgan matto da legare, Il presagio e Titanic

News Cinema

Ci ha lasciato a 80 anni David Warner, grande attore britannico che è stato uno degli attori di punta del Free Cinema inglese degli anni Sessanta e che ha interpretato moltissimi memorabili film.

In un giorno già triste per il cinema, per la scomparsa del grandissimo regista Bob Rafelson, arriva la notizia che il 24 luglio ha lasciato questa terra anche uno degli attori più noti e amati del cinema britannico, David Warner. A riportarla è la BBC: l'attore è morto a 80 anni per le conseguenze di un tumore e la sua famiglia ha confermato l'annuncio "con il cuore incredibilmente pesante". Questa la dichiarazione rilasciata dai suoi cari all'emittente nazionale britannica:

Negli ultimi 18 mesi ha accolto la sua diagnosi con caratteristica grazia e dignità... Mancherà enormemente a noi, la sua famiglia e i suoi amici, e verrà ricordato come un uomo, padre e marito gentile, generoso e buono, il cui straordinario lascito lavorativo ha toccato le vite di tantissime persone nel corso degli anni. Siamo distrutti.

David Warner: dal Free Cinema degli anni Sessanta a Il ritorno di Mary Poppins

Nato a Manchester il 29 luglio 1941, David Warner crebbe col padre, di origini russo ebraiche, e la matrigna. L'attore era solito descrivere la propria infanzia, trascorsa in varie scuole private, come "tormentata e problematica". A salvarlo dai guai fu la sua passione per la recitazione. Diplomato in recitazione alla celebre RADA (Royal Academy of Dramatic Arts) di Londra, a 21 anni, altissimo, biondo, attraente e longilineo, entrò nella Royal Shakespeare Company. Dopo una serie di drammi in cui ricoprì ruoli minori, arrivò per lui nel 1965 il ruolo di Amleto. La sua interpretazione fece arricciare il naso alla critica tradizionale ma portò a teatro molti suoi coetanei, che si riconobbero in questo principe ribelle e radicale che non declamava ma parlava come loro e aveva la stessa energia distruttiva. Un anno dopo arrivò il suo primo grande successo cinematografico, quando venne scelto come protagonista dello scatenato Morgan matto da legare di Karel Reisz (uno dei film migliori dell'epoca, in cui Warner dimostra tutta l'entità del suo talento). Negli stessi anni appare anche in Tom Jones di Tony Richardson, che lo dirige anche a teatro, e viene scelto per il suo debutto americano da Sam Peckinpah, che lo vuole in La ballata di Cable Hogue e lo richiama in Cane di paglia e La croce di ferro. In America diventa famoso anche per la sua partecipazione a Il presagio di Richard Donner. Tantissimi nel corso degli anni successivi i film e i ruoli che lo rendono riconoscibilissimo per il pubblico cinematografico. Citando a caso ma non troppo: Providence, Airport '80, L'uomo venuto dall'impossibile, I banditi del tempo, La donna del tenente francese, Tron, In compagnia dei lupi, Star Trek V e Star Trek VI, dove è John Talbot e Gorkon (e appare anche nella serie The Next Generation), Il seme della follia, Titanic, Scream 2, Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, Il ritorno di Mary Poppins (dov'era l'ammiraglio Boom). Nel 1993 è il re Massimiliano di Piccolo grande amore di Carlo Vanzina.

Anche in televisione è molto presente: I segreti di Twin Peaks, La signora in giallo, Body Bags, Doctor Who e Penny Dreadful sono alcune delle serie a cui presta il suo talento. Lavora anche con lo straordinario ensemble britannico The League of Gentlemen (Reece Shearsmith, Steve Pemberton, Mark Gatiss e Jeremy Dyson) nel film The League of Gentlemen's Apocalypse e nella serie Inside no. 9 dei primi due. Spesso identiticato con personaggi di straordinari villain, David Warner nella vita era molto diverso da come amava apparire sullo schermo. Paradossalmente era tornato al suo primo amore, il teatro, solo nel 2005, interpretando Re Lear dopo 40 anni di lontananza dai palcoscenici, causata sembra da una disastrosa produzione di Io, Claudio, nel 1973. Da spettatori ed amanti del suo lavoro, siamo felici di averne potuto godere per tutti questi anni e lo salutiamo con riconoscenza.