David O. Russell dirigerà Robert De Niro e Jenna Ortega nel film Shutout su due "squali del biliardo"

Verrà presentato al Marché di Cannes il nuovo film di David O. Russell. Si intitola Shutout, è ambientato nel mondo del biliardo d'azzardo e ha per protagonisti Robert De Niro e Jenna Ortega. La trama.

Tre anni dopo il controverso Amsterdam, David O. Russell tornerà al cinema con Shutout, un film che sarà presentato al Marché di Cannes e che ha per protagonisti la coppia inedita formata dall'ottantaduenne Robert De Niro, che ha già lavorato con lui, e dalla ventiduenne Jenna Ortega, nel ruolo di mentore e allieva. La storia ruota attorno a due "pool hustler", e adesso vi spieghiamo cosa sono e cosa si sa della trama del film.

Shutout: di cosa parla il film di David O. Russell con Robert De Niro e Jenna Ortega

Ricordate il film sul biliardo Lo spaccone, con Paul Newman? Quello fu il titolo che i distributori italiani dettero a The Hustler, che era incentrato su uno straordinario giocatore che cercava poste sempre più alte. Hustler però non vuol dire spaccone, ma è più affine a truffatore, in pratica si riferisce a qualcuno disposto a tutto, a giocare sporco e far infuriare l'avversario meno esperto, pur di guadagnare una posta in denaro. Nel film di Russell Shutout, Robert De Niro è uno di questi individui, un anziano giocatore che trova nel personaggio di Jenna Ortega l'allieva ideale. Questa la trama:

"Jake Kejeune (De Niro), è uno degli ultimi maestri di un'arte che sta scomparendo, quella del pool hustler. Avendo sempre vissuto e perso in base al rotolare di una palla in fumosi retrobottega, Jake incontra Mia, un giovane prodigio il cui talento grezzo ed elettrizzante riaccende un fuoco che pensava da tempo estinto. Sentendo l'opportunità di creare una leggenda, Jake prende Mia sotto le sue ali, ne affina gli istinti e il talento naturale. Insieme, si immergono nel mondo spietato del biliardo dove la posta in gioco è alta, dove la linea tra una fortuna inimmaginabile e un devastante fallimento è sottilissima. Mentre la stella di Mia sale e la sua ambizione cresce, Jake deve affrontare la domanda decisiva: riuscirà a dirigere la grandezza di lei, o la fame di vittoria della ragazza eclisserà tutto quello che lui le ha insegnato?".