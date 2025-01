David Lynch e i nomignoli che dava ai suoi attori

News Cinema

Lavorare con David Lynch, a giudicare dai filmati che stanno affollando i social, doveva essere una vera gioia. I suoi attori preferiti erano come gente di famiglia per lui, che non li chiamava mai col loro nome ma con dei nomignoli di sua invenzione.

Alcuni registi chiamano i propri attori con vezzeggiativi o nomi di fantasia. Ad esempio Federico Fellini, che con David Lynch condivideva il giorno di nascita, era noto usare dei diminutivi e a volte addirittura applicarli ad attori stranieri. Ecco così che Terence Stamp diventava Terencino Francobollo, come ci raccontò lui stesso, Anouk Aimée era Anoukina, poi c'era ovviamente Mastroianni con Marcellino e Sandra Milo Sandrina, anche se Anita Ekberg dalle forme procaci era ovviamente Anitona e così via. Solo la moglie, Giulietta, restò tale, forse perché il nome era già in forma diminutiva, anche se non escludiamo che la chiamasse a volte Giuliettina. Anche Lynch aveva un nome particolare per gli attori che prediligeva, che con lui si sentivano protetti e amati e disposti ad osare qualsiasi cosa gli venisse richiesta, anche se non sempre la capivano.

I nomignoli degli attori di Lynch

Come molti avrete notato dalle testimonianze rilasciate all'indomani della morte di David Lynch dai suoi attori ed amici, questi si sono firmati col nome con cui il regista li chiamava. Kyle McLachlan, da sempre, per lui era Kale, perché, come ha spiegato l'attore, così lo chiamava all'epoca del loro primo film insieme, Dune, il produttore Dino De Laurentiis, incapace di pronunciare correttamente il suo nome, ovvero “Kail” (non che fosse così difficile eh), e dunque da allora così è rimasto per il suo mentore. Nicolas Cage veniva chiamato da Lynch Nickster: in questo caso non conosciamo l'origine del nomignolo, così come non sappiamo perché, pur avendolo apprezzato moltissimo per la sua performance in Cuore selvaggio, il regista non lo abbia più richiamato. Con le attrici, Lynch era più affettuoso e paterno: Laura Dern, un'altra sua creatura, era Tidbit, bocconcino, mentre Naomi Watts era Buttercup, letteralmente ranuncolo o botton d'oro, entrambi termini affettuosi di uso comune. Patricia Arquette era Solid Gold, oro massiccio, Madchen Amick era per lui Madgekin. Sono piccoli dettagli, ma che aiutano a spiegare perché tutti gli fossero così devoti, da un punto di vista umano oltre che professionale. Se ne conoscete altri, fatecelo sapere.