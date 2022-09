David Harbour sarà protagonista di Gran Turismo per Neill Blomkamp

News Cinema

La Sony e la PlayStation annunciano ufficialmente che Gran Turismo, diretto da Neill Blomkamp, sarà interpretato dall'attore di Stranger Things, David Harbour.

Il successo di Stranger Things sta rilanciando anche la carriera cinematografica di quel bravissimo attore che è David Harbour. La Sony e la PlayStation Productions hanno annunciato che sarà uno dei protagonisti di Gran Turismo, che sarà diretto da Neill Blomkamp, alla sua prima grossa produzione dopo un po' di anni.

Gran Turismo: il videogame e il film

La sceneggiatura di Gran Turismo è scritta da Jason Hall e Zach Baylin ed è ispirata a una storia vera. Quella di un adolescente la cui bravura nel gioco gli ha aperto le porte per diventare un pilota da corsa professionista. David Harbour sarà un pilota in pensione che insegna al ragazzo a guidare. Si tratta dunque non solo di un omaggio alla serie di videogame di simulazione di guida, ma anche ai suoi giocatori, attraverso una storia esemplare.

Il presidente della PlayStation Productions’ Asad Qizilbash ha dichiarato in merito: "Come uno dei franchise più duraturi e amati, è fantastico poter collaborare di nuovo (dopo Uncharted, ndr) con la Sony Pictures per portare al cinema in modo eccitante Gran Turismo. Non vediamo l'ora che il pubblico veda la visione di Neill di questa vera storia ispiratrice, di un giocatore diventato pilota professionista". La Sony ha programmato l'uscita di Gran Turismo all'11 agosto 2023. Speriamo che tutto fili liscio perché non sarebbe la prima volta che Neill Blomkamp - il cui ultimo film è l'horror low-budget Demonic - lascia un progetto non suo

