David Duchovny debutta alla regia con Bucky F*cking Dent, film tratto da un suo romanzo

L'ex protagonista di X-Files David Duchovny adatterà, produrrà, interpreterà e dirigerà un film dal suo romanzo Bucky F*cking Dent.

Per molti il nome di David Duchovny resta legato ai personaggi che ha interpretato in film e celebri serie tv, da X-Files a Twin Peaks e Californication, ma forse in Italia pochi sanno che è anche un romanziere entrato nella lista dei best-seller del New York Times con le lodi della critica. L'attore ha scritto 4 libri di cui uno, "Porca Vacca", è stato pubblicato anche in Italia nel 2016. Dal suo secondo romanzo, "Bucky F*cking Dent", Duchovny sta per trarre un film che interpreterà e dirigerà e rappresenterà il suo debutto da regista al cinema, dopo essersi fatto le ossa con le regie televisive.

La storia di Bucky F*cking Dent di David Duchovny

Il romanzo di David Duchovny, pubblicato nel 2016, è ambientato a New York nel 1978 e questa è la trama ufficiale:

Ted Fullilove, alias Mr. Peanut, non è come gli altri laureati dell'Ivy League. Divide un appartamento con Goldberg, il suo amato pesce a batterie, dorme in un letto pieno di taccuini su cui scrive quello che spera sarà il prossimo Grande Romanzo Americano e passa gli ultimi giorni dell'amministrazione Carter allo Yankee Stadium, diventando poetico mentre vende noccioline per pagare l'affitto. Quando Ted scopre che il padre che non vede da tempo, Marty, sta morendo di cancro, torna immediatamente nella casa della sua infanzia, dove un turbine di rivelazioni lo travolge. Il padre tiranno e distante della gioventù di Ted cerca di recuperare il tempo perduto, ma la sua salute peggiora drasticamente ogni volta che i suoi adorati Red Sox perdono. Con l'aiuto di Mariana - la terapeuta portoricana di cui Ted si innamora - e un gruppo di anziani del vicinato, Ted organizza l'illusione di una serie vincente dei Boston Red Sox, permettendo a Marty e alla squadra di spezzare la Maledizione del Bambino (da Babe Ruth, superstizione sportiva utilizzata come motivazione del declino della squadra di baseball dei Boston Red Sox, che non riuscì a vincere le World Series per un periodo di ottantasei anni, ndr) e arrivare alla vittoria nelle World Series.

Le riprese di Bucky F*cking Dent, una storia che tocca temi universali e molto cari al cinema americano, come il rapporto padre-figlio e la passione sportiva, si svolgeranno alla fine di quest'anno.