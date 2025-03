David di Donatello: la cinquina dei cortometraggi visibile per la prima volta nelle sale

News Cinema

La sezione cortometraggi dei David di Donatello presenta molte novità in questo 2025. Sono stati annunciati i cinque candidati che potranno essere visionati nelle sale di tutta Italia nel mese di aprile. Ma non solo, ecco tutti i dettagli.

Scenari distopici o futuribili, a un passo dalla fine del mondo, amori fragili e voglia di ribellione: sono i panorami esplorati dai film selezionati per la cinquina del Premio David di Donatello 2025 al Miglior Cortometraggio. Per la prima volta il vincitore sarà annunciato in diretta su RaiUno durante la cerimonia di premiazione dei David70, nel mese di maggio. Per la categoria dei corti il David di Donatello è tra i premi qualificanti per l’Oscar: il miglior cortometraggio potrà partecipare agli Academy Awards 2026.

E quest’anno sono tante le iniziative pensate per valorizzare la cinquina grazie alla partnership con MUBI, al nuovo progetto iniziativa Corto che passione! che porterà i titoli candidati in più di 100 sale cinematografiche italiane, e a Fare Cinema, la rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che presenterà i corti nominati negli Istituti Italiani di Cultura di tutto il mondo.

La cinquina è annunciata da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Alessandro Usai.

La commissione per i cortometraggi composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi ha selezionato i cinque titoli dai 557 cortometraggi iscritti in concorso.

I film selezionati per concorrere al Premio David di Donatello 2025 per il Miglior Cortometraggio sono:

- LA CONFESSIONE di Nicola Sorcinelli

- DOMENICA SERA di Matteo Tortone

- MAJONEZË di Giulia Grandinetti

- LA RAGAZZA DI PRAGA di Andrée Lucini

- THE EGGREGORES' THEORY di Andrea Gatopoulos

Alla scelta finale erano presenti Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Claudia Panzica, Marina Sanna. "Le opere prese in considerazione sono state numerose e di grande varietà per temi, stili, forme di racconto", scrive in una nota la Commissione Cortometraggi. "L’universo del corto italiano è più vivace e interessante che mai. Anche per questa ragione la Commissione è felice e onorata di aver contribuito in questi anni con il proprio lavoro ad un percorso di valorizzazione del cortometraggio. Un percorso che oggi trova il proprio compimento in una pluralità di cambiamenti e azioni, realizzati dall’Accademia con l’aiuto di molteplici collaborazioni. Grazie al contributo di molti, da oggi la visibilità dei corti sarà sicuramente maggiore, dando un’ulteriore possibilità ai talenti del cinema italiano del futuro".

Proprio nell’ottica di valorizzare sempre meglio i cortometraggi selezionati, i Premi David di Donatello hanno stretto una partnership con FICE, ANEC, Rai Cinema e Alice nella Città, in collaborazione con l’Italian Short Film Association, con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC e di Deluxe Digital per portare per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane i titoli della cinquina all’interno dell’iniziativa Corto che passione!: ad aprile, i cinque film selezionati saranno visibili nei cinema di tutta Italia. "Il progetto Corto che passione! porterà in oltre 100 sale cinematografiche italiane, ogni primo martedì del mese per tutto il 2025, i cortometraggi dei talenti giovani ed emergenti del nostro cinema", dice Giuliana Fantoni, presidente FICE. " Siamo particolarmente felici che la cinquina dei Migliori Cortometraggi del David di Donatello, nell'appuntamento di aprile, diventi protagonista di Corto che passione!: il pubblico avrà l'occasione di scoprire i cinque film nominati con l'emozione unica che solo il grande schermo sa offrire".

Per la prima volta MUBI stringe una prestigiosa partnership con i David di Donatello per promuovere e supportare il cinema italiano emergente, dando voce ai nuovi talenti della scena cinematografica nazionale. Nell’ambito di questa collaborazione MUBI promuoverà i cinque nominati al Miglior Cortometraggio anche attraverso il podcast VOCI ITALIANE CONTEMPORANEE: Speciale David di Donatello, realizzato insieme a Chora Media e condotto dal giornalista Mattia Carzaniga.

Inoltre grazie a Fare Cinema, la tradizionale rassegna dedicata ai mestieri del cinema e alla promozione dell’industria cinematografica italiana nel mondo promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura, i cortometraggi della cinquina David saranno presentati negli Istituti Italiani di Cultura di tutto il mondo.

LE TRAME DEI CANDIDATI AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

LA CONFESSIONE di Nicola Sorcinelli

Con la fine del mondo che incombe, due giovani amanti persi in un passato sospeso si ritrovano a mettere in discussione i loro sentimenti.

DOMENICA SERA di Matteo Tortone

Alex è un ultras, la sua squadra ha perso una partita. Vive con la nonna e vende pastiglie di Rivotril. È una serata che non decolla, e scende nel seminterrato dove è in corso una battle rap. Nemy è una ragazza dalle rime ricercate che balla sicura e sinuosa. I loro corpi si sfiorano in quello che sembra l'inizio di una storia.

MAJONEZË di Giulia Grandinetti

Erseke, Albania. Elyria vive con la sua famiglia seguendo le rigide regole imposte dal padre. Mascherando la sua rabbia con l'obbedienza, in lei cresce giorno dopo giorno un potente desiderio di ribellione che la porterà al compimento di un amaro, ma necessario, atto di rivoluzione.

LA RAGAZZA DI PRAGA di Andrée Lucini

Francesco e Eloisa, attraverso vecchie foto, cercano risposte nel burrascoso passato di Masa e Gianlorenzo, i loro nonni.

THE EGGREGORES' THEORY di Andrea Gatopoulos

In un futuro non specificato alcune persone cominciano a morire senza spiegazione. Apparentemente una parola tra le tante è diventata improvvisamente velenosa per l'umanità.