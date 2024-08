Darren Aronofsky in trattative per dirigere Plastic Man per il DCU?

News Cinema

Secondo l'informatissimo DCULeaks, Darren Aronofsky potrebbe entrare nell'universo dei cinecomic DC come regista di Plastic Man.

Oggi l'ansia di sapere tutto su quello che bolle in pentola nel mondo dei cinecomic, ha prodotto la nascita di siti o pagine reddit che indagano sui progetti in corso come veri segugi. Secondo DCULeaks, che viene ritenuto piuttosto attendibile da chi ne sa più di noi, Darren Arononfsky sarebbe pronto a fare il grande salto per entrare nel magico mondo dei cinecomic. Il regista viene dato infatti in trattative per dirigere Plastic Man, per il DCU di James Gunn. Le voci (o se preferite i rumor) sono stati corroborati da altre fonti, secondo le quali il regista di Pi Greco, Il cigno nero e The Whale, che da un po' fatica a trovare una sua dimensione creativa, avrebbe in effetti parlato della possibilità con Gunn e il suo nome è apparso in relazione al film in una lista di progetti in via di sviluppo su Production Weekly.

Plastic Man e Darren Aronofsky, bizzarra accoppiata

A noi sembra strano che Aronofsky sia interessato a dirigere un cinecomic, ma i meglio informati ci ricordano che a un certo punto era stato coinvolto in un Batman R-rated scritto insieme a Frank Miller. Ma chi è Plastic Man? Apparso per la prima volta sulle pagine di "Police Comics nr.1" nel lontano 1941, è un personaggio minore della DC Comics ma uno dei primi a fare ampio uso dell'umorismo nelle sue storie. Scritto e disegnato da Jack Cole, ha interagito con Batman e altri come membro della Justice League. James Gunn aveva già proposto alla Warner un film sul personaggio molti anni fa, con Matthew Lillard nel ruolo principale, ma non fu accontentato. Adesso che ha più potere è probabile che riesca a portarlo sul grande schermo.