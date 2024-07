Daniel Espinosa ci parla di Madame Luna, una storia di redenzione e di sfruttamento dei migrati clandestini

News Cinema

Arriva oggi al cinema Madame Luna, che racconta di trafficanti di esseri umani e di sfruttamento dei migranti clandestini. Abbiamo intervistato il regista Daniel Espinosa, che ha presentato il film in anteprima al Taormina Film Festival 2024.

Tra i titoli presentati in anteprima al Taormina Film Festival 2024 c'è anche il nuovo film di un regista cileno trapiantato in Svezia che ha lavorato con star del calibro di Tom Hardy, Denzel Washington, Jared Leto e Ryan Reynolds. È un ragazzone alto e con la coda di cavallo che parla inglese con un forte accento sudamericano e che risponde al nome e cognome di Daniel Espinosa. Nella cittadina siciliana, in una delle sale del Palazzo dei Congressi, ha presentato Madame Luna, che tutto è tranne che un tripudio di celebrity. Molti attori, a cominciare dalla protagonista, sono dei non professionisti, e la storia che si racconta è ispirata a fatti realmente accaduti. La vicenda ruota intorno a una donna eritrea, Almaz, che è una spietata trafficante di esseri umani conosciuta come Madame Luna. Quando in Libia cade il regime, Madame Luna è costretta a confondersi con i migranti e ad approdare in Calabria, dove inizia a collaborare con un'organizzazione criminale che specula illegalmente sul sistema dell'accoglienza. Ne fa parte una donna italiana che si chiama Nunzia di cui Almaz diventa inizialmente amica, ma poi Madame Luna incontra Eli, un'altra immigrata che rischia di diventare vittima di quell'impietoso e subdolo sistema. A quel punto Almaz cambia

La prima cosa che Daniel Espinosa ci spiega è che ciò che Madame Luna narra non è esattamente quello che è successo davvero: "Se il film non è tratto da una storia vera, l'idea di una donna di 26 anni impegnata nel traffico umano è invece basata sulla realtà, solo che questa donna è stata arrestata quando era in Libia ed è stata trasportata in Italia dove ha scontato 5 anni di carcere. E proprio in carcere ha incontrato una donna, Nunzia, di cui è diventata grande amica. Quando è uscita di prigione, la trafficante ha sposato il fratello di Nunzia e si è trasferita nel nord dell'Italia. Questa donna oggi è parte del sistema che sfrutta l'immigrazione a proprio vantaggio, quindi il film ha certamente tratto ispirazione da questi eventi, ma poi Maurizio Braucci, che a Napoli lavora di tanto in tanto in un centro di accoglienza e quindi vive dall'interno gli arrivi dei migranti e il loro smistamento, si è unito a me per la sceneggiatura, anche perché avevo bisogno delle sue testimonianze, e quindi Madame Luna è nato da due esperienze diverse".

Nel film lei affronta questioni molto delicate e immagino si sia documentato sullo sfruttamento dei migranti e sul business legato agli arrivi nei centri di accoglienza. Mentre studiava e faceva ricerche, cos'è che l'ha sconvolta?

La normalizzazione dello sfruttamento dei migranti è stata per me una cosa scioccante. In Calabria, perfino nei paesi più piccoli, vedi spesso un piccolo contingente di migranti che aspetta davanti alla fermata dell'autobus, poi l'autobus arriva, fa salire i migranti e li porta a lavorare, e il loro lavoro viene pagato pochissimo. Sono rimasto sconcertato anche dal fatto che talvolta esiste una collaborazione, o meglio un accordo, fra i centri di accoglienza e i contadini del posto. Normalmente, quando si parla dell'Italia, o meglio del sud dell'Italia, si discute molto sulle diverse forme di criminalità organizzata, ma qui la criminalità organizzata non c'entra nulla. In questo caso si tratta di normali contadini che offrono il lavoro ai migranti pensando di fare la cosa giusta. È proprio questo che ho trovato sconvolgente, e perciò ho voluto fare un film che raccontasse un normalissimo arrivo di un gruppo di migranti insieme alle difficoltà che questi uomini e queste donne possono incontrare.

Nel film c'è il solito ritornello sui migranti che rubano il lavoro agli italiani e l'atteggiamento generale nei loro confronti è di diffidenza. Perché le persone ce l'hanno tanto con i migranti?

Credo che l'altro, o meglio lo straniero, faccia sempre paura: ciò che non conosciamo ci spaventa tantissimo, quindi la prima cosa che si fa è privare lo straniero della sua umanità, il che significa pensare non che i migranti non siano esseri umani, ma che abbiano per esempio meno sentimenti ed emozioni di noi, o che le loro emozioni siano meno complesse delle nostre. Chi fa così corre il rischio di essere crudele nei loro confronti. L'immigrazione di molti ebrei negli Stati Uniti non è stata un male, al contrario ha aiutato l'America. Anche Almaz è una donna molto in gamba, e potrebbe davvero essere utile in qualsiasi società, e quindi, quando ho fatto il film, una delle cose che mi interessava mostrare era il talento delle persone, perché di solito, quando si parla di migranti, le cose sono due: o vengono descritti come fossero il diavolo, oppure li si paragona a santi. Credo che gli immigrati, e lo dico da immigrato, siano come noi, e quindi un po’ diavoli e un po’ santi, e che tutti possiamo avere un talento in grado di aiutare la società. In tal senso il film prova a rendere più umani i migranti e assume il loro punto di vista.

In Madame Luna Almaz parte come un personaggio negativo, ma poi fa qualcosa di bello e di buono. Significa forse che una redenzione è possibile per tutti?

Nei film che sono più orgoglioso di aver fatto - Easy Money, Safe House, Madame Luna - si parla di redenzione. Sono convinto che gli esseri umani non siano né criminali né brava gente, ma che semplicemente siano prigionieri del contesto a cui appartengono. Nunzia è prigioniera del suo ambiente. In un mondo diverso Nunzia e Almaz sarebbero grandi amiche, farebbero una bellissima vita insieme. Forse, in un mondo diverso, Nunzia arriverebbe addirittura a dire che è innamorata di Almaz e forse sarebbe un problema, dal momento che abitano in Calabria. Quindi volevo fare un film sulle prigioni mentali delle persone e su fatto che, a seconda del loro background, gli uomini possono essere buoni o cattivi.

Quindi lei crede nel perdono?

Ci sono alcune azioni che compiamo che ai nostri occhi sono imperdonabili. Quando avevo 16 anni, ho fatto una cosa di cui non potrò mai perdonarmi e che mi perseguiterà per sempre. E se arriverà il giorno in cui qualcuno mi dirà: "Devi pagare per ciò che hai fatto", non mi stupirò. So che quel giorno verrà, ne sono certo. Lo stesso discorso vale per Almaz. Piano piano impariamo a conoscerla e a comprenderla, e pensiamo che sia una persona buona ma che ciò che ha fatto probabilmente continuerà a essere imperdonabile, anche se sono state le circostanze a determinare la sua condotta. Le guardie di Auschwitz possono essere perdonate? Oppure sono anche loro vittime delle circostanze? Le cose che Almaz ha fatto alle persone intorno a lei dipendono probabilmente dal fatto che è stata violentata quando era più giovane, il che non significa che dobbiamo giusificarle.

Anni fa ho avuto la fortuna di intervistare lo scrittore Henning Mankell, che mi ha detto che la Svezia era un paese molto razzista. Come vanno oggi le cose?

Il razzismo sta prendendo sempre più piede in Svezia, ma si tratta di una malattia che si sta diffondendo in tutto il mondo. Due mesi fa sono tornato in Cile, e non ci tornavo dal 1997, e mentre ero là ho sentito qualcuno parlare dei venezuelani nello stesso modo in cui gli svedesi parlavano dei cileni quando avevo 15 anni. Dicevano esattamente le stesse cose, e cioè che gli altri erano meno istruiti, meno acculturati, e così ho detto ai cileni: “Sapete che in Svezia parlano di noi esattamente come voi parlate dei venezuelani?”. Il nostro mondo sta diventando sempre più globalizzato e molti di noi hanno paura di ciò che succederà in futuro, ma il mondo cambia in continuazione e continuerà a farlo, e oggi è molto lontano da com’era per esempio negli anni '50, e quindi, anche se il futuro ci spaventa, cerchiamo di non essere razzisti, anche perché tanto sarà tutto globalizzato.

Quindi c'è speranza?

Credo di sì, penso che con il tempo certe cose possono cambiare. Quando ho cominciato a lavorare nel cinema, nessun regista era anche un immigrato: un mio amico ed io siamo stati i primi. Appena abbiamo cominciato, i nostri collaboratori svedesi hanno iniziato a trattarci come fossimo scimmie. Ci hanno detto: "Ma siete proprio sicuri? Ma riuscirete ad arrivare puntuali?". È stato frustrante, però adesso in Svezia i migliori registi sono quasi tutti immigrati, ad esempio Ali Abbasi e Amanda Kernell, e la stessa cosa vale per la tv. Questo significa che le cose cambiano, ci vuole un po’, ma a un certo punto cambiano.