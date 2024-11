Daniel Craig in trattative per il suo primo ruolo DC: sarà Sgt. Rock?

News Cinema

Dopo Bond, Daniel Craig potrebbe debuttare ufficialmente in un universo di supereroi: sarebbe in trattative per Sgt. Rock, film diretto da Luca Guadagnino.

Daniel Craig avrà pur salutato il mondo dello spionaggio di James Bond, ma potrebbe presto interpretare un altro ruolo super sul grande schermo. Si vocifera che l’attore sia attualmente in trattative per unirsi all’universo DC in fase di costruzione da parte di James Gunn e Peter Safran, una scelta che fornirebbe anche l’occasione di un reunion perché il ruolo in questione sarebbe quello del Sergente Rock, diretto da Luca Guadagnino. Entrambi hanno già avuto modo di lavorare insieme sul set di Queer e potrebbero debuttare insieme nel DCU.

Secondo quanto riferito da Deadline, Daniel Craig sarebbe in trattative per interpretare Sgt. Rock nel prossimo universo DC in fase di costruzione. Oltre a Luca Guadagnino scelto come regista, il progetto avrebbe anche scelto il suo sceneggiatore: Justin Kuritzkes in realtà ha già lavorato con entrambi in Queer e, con Guadagnino, anche su Challengers. La trama del cinecomic potrebbe essere ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non sono emersi ulteriori dettagli, per cui non sappiamo quale o quanti numeri su Sgt. Rock animeranno il film. Franklin John Rock è un personaggio nato dall’immaginazione di Robert Kanigher e Joe Kubert ed è apparso per la prima volta in Our Army at War nel 1959, introdotto come un soldato della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1977 ha poi ottenuto una sua serie di fumetti durata poco più di dieci anni.

In ogni caso, come precisa Deadline, il film DC dovrebbe avere la priorità nella sua tabella di marcia, per cui dovrebbe essere realizzato prima del reboot di American Psycho. Pare, infatti, che la sceneggiatura del film su Sgt. Rock sia “a buon punto”. Il magazine americano sottolinea, però, che ad oggi non sussistono ancora accordi ufficiali con Daniel Craig. Quest’ultimo aveva avuto l’opportunità di debuttare nel MCU tempo addietro in un cameo poi mai realizzato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove avrebbe interpretato Balder il coraggioso insieme al resto degli Illuminati. In merito all’universo DC, soltanto pochi giorni fa James Gunn ha annunciato che altri progetti avrebbero ampliato il calendario prossimamente. Dove si colloca, quindi, il film sul Sergente Rock? Farà parte del DCU? Darà un contributo alle storie animate come Creature Commandos e Paradise Lost? Opppure avrà un ruolo tutto suo nel DC Elseworld dove sono collocati film come Joker e The Batman?