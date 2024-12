Dalla coppia Siani e Pieraccioni alla sorpresa Mare Fuori: le novità 01 Distribution in arrivo al cinema

News Cinema

Il tanto atteso film di Mare Fuori è la sorpresa che ha concluso fra gli applausi la convention di presentazione a Sorrento in occasione delle Giornate di Cinema del listino novità di 01 Distribution. Molto cinema italiano, da Martone a un Genovese che ha raccolto applausi, passando per il film di Natale.

Abbondante, come da tradizione, il listino novità per i prossimi mesi di 01 Distribution. Il ramo distributivo di Rai Cinema ha in cantiere sempre molti titoli italiani di richiamo, da Martone che si affida a tre grandi interpreti per raccontare Goliarda Sapienza in Fuori a Paolo Genovese che raccoglie risate e applausi con le prime immagini della sua commedia "alla Inside Out", Follemente. Passando per Siani e Pieraccioni, insieme per questo Natale in Io e te dobbiamo parlare, Maria Callas secondo Larrain, il ritorno del terzetto Servillo, Ficarra e Picone dopo La stranezza ne L'abbaglio. E molto altro. Soprattutto quell'ultimo annuncio a sorpresa, il film di Mare Fuori.

Ne abbiamo parlato con la consueta strana coppia di 01 Distribution, Luigi Lonigro, direttore, e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Ecco la video intervista da Sorrento.