Dakota Johnson tra Pedro Pascal e Chris Evans nel trailer di Materialists

È in arrivo, targata A24, l'opera seconda di Celine Song, regista di Past Lives. Ecco trailer ufficiale e trama di Materialists.

Con il suo esordio alla regia, Past Lives, Celine Song ha ottenuto partecipazioni ai festival più importanti del mondo, cinque candidature ai Golden Globe e due agli Oscar, e la presenza in molte prestigiose classifiche dei film di quell'anno, che è stato il 2023. Ora questa autrice americana di origine coreana è attesa alla prova spesso complessa dell'opera seconda, e il 13 giugno il suo nuovo Materialists debutta nelle sale americane portando con sé ancora una volta il prestigioso marchio della A24.

Il film racconta ancora una volta, in qualche modo, in modo diverso di un triangolo amoroso che vede al centro Dakota Johnson nei panni di una matchmaker professionista che si trova divisa tra l'amore per due uomini: Pedro Pascal e Chris Evans, l'uno nei panni di un fidanzato ideale, l'altro in quelli di un ex imperfetto ma che non riesce a dimenticare. Qui di seguito, il trailer ufficiale.

